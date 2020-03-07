2020-03-07T22:00:43+03:00
Звезды

48-летняя Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Телеведущая улетела на курорт
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая улетела на МальдивыТелеведущая улетела на МальдивыФото: Иван ВИСЛОВ
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Лера Кудрявцева переживает непростые времена. В конце 2019 года телеведущая попала на операционный стол после того, как у нее лопнула силиконовая грудь. Едва восстановившись, звезда столкнулась с новым стрессом. После объявления ведущих премии "Муз-ТВ" знаменитость приняла решение покинуть канал, лицом которого является почти 20 лет.

48-летняя Лера Кудрявцева решила устроить себе отдых. Телеведущая отправилась на курорт. Артистка наслаждается хорошей погодой и принимает солнечные ванны.

Она похвасталась шикарными видами. К услугам звезды - роскошная вилла, бассейны, живописная природа и вкусная еда.

Фото: СОЦСЕТИ

Лера также решила показать себя в купальнике. Звезда крайне редко публикует подобные фото. "Кайфушечки, как хорошо", - прокомментировала она свои курортные будни. Стоит отметить, что это первый пляжный снимок телезвезды после перенесенной операции по удалению силиконовых имплантов.

Напомним, Лера Кудрявцева сама объявила о том, что перенесла операцию по удалению грудных имплантов. Телеведущая на всю страну рассказала о своей боли, чтобы уберечь женщин от роковой ошибки, которая может стоить им жизни. Она также показала, как выглядят удаленные импланты. Эффектная блондинка поведала, что "силикон выливался минимум пять-шесть лет и начал входить во все лимфоузлы". Понимаете, этим пропитался вообще весь организм", - шокировала знаменитость подробностями. Звезда призналась, что больше никогда не согласится на увеличение груди. Она заявила, что довольна своими натуральными размерами и благодарна врачам, что осталась живой и здоровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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