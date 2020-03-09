Прогноз курса доллара на 2020 год, два сенария: хороший и плохой
ЧТО ВЛИЯЕТ КУРС ДОЛЛАРА В 2020 ГОДУ
В начале года курс был стабильным в районе 62-64 рублей за доллар. Но позже сразу несколько факторов стали играть на удорожание доллара.
- Ситуация с коронавирусом в Китае привела к замедлению темпов роста экономики КНР. Из-за этого сократился спрос на российские энергоносители, которые сильно влияют на курс национальной валюты.
- Распад сделки ОПЕК+. 5 марта начались переговоры стран, входящих в ОПЕК, и других ведущих производителей нефти. Ожидалось, что участники переговоров договорятся об очередном сокращении добычи. Это позволило бы поддержать падающие цены на нефть. Но договориться не получилось: Россия не согласилась снижать добычу. Больше того, не продлили и действующие договоренности, которые истекают к апрелю. Саудовская Аравия уже заявила, что готова рекордными темпами наращивать добычу. Все эти новости тянут вниз цены на нефть и курс рубля по отношению к доллару.
ЧТО ДЕЛАЮТ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ
Несмотря на то, что 9 марта выходной день, российские власти заявили о предпринимаемых мерах. Национальную валюту призваны поддержать следующие шаги.
Центральный Банк России на ближайшие 30 дней приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это правило гласит, что сверхдоходы, которые казна получает от экспорта нефти и газа, конвертируются в валюту и уходят в Фонд национального благосостояния.
- Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действие денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, - говорится в заявлении ЦБ.
2. Со своей стороны Министерство финансов РФ будет продавать валюту на рынке.
Таким образом, повышая спрос и снижая предложение, можно скорректировать цены на валюту на внутреннем рынке.
КУРС ДОЛЛАРА В 2020 ГОДУ: ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Курс доллара к рублю в 2020 году зависит от того, с какими событиями нам предстоит столкнуться.
Если побороть коронавирус не удастся, это будет негативно сказывать на российской валюте. Но больше всего подпортить курс по отношению к доллару может неопределенность на мировом рынке углеводородов.
- Для рынков важна определенность. Чем быстрее будет объявлено о каких-то новых договоренностях в рамках ОПЕК или ОПЕК+, либо об окончательном от них отказе, тем лучше, - считает независимый экономист Антон Шабанов. - Худшее, что может случиться, это подвешенное состояние, когда участники рынка не знают, чего ждать завтра.
В ближайшее время многие эксперты ждут еще большего роста курса доллара к рублю.
- 10 марта, когда откроются российские торговые площадки, полагаю, рубль продолжит дешеветь. Не исключаю, что мы увидим новый исторический максимум курса американской валюты по отношению к российской, - прогнозирует главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.
КУРС ДОЛЛАРА В 2020 ГОДУ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Возможен, разумеется, и другой вариант развития событий. Российские власти предпринимают меры по стабилизации ситуации. Наверняка, в ближайшие дни будет заявлено о новых шагах в этом направлении.
Кроме того, после истерики, на рынки всегда приходит спокойствие. За обвалом неизбежно следует рост.
- Резкий скачок курса доллара, который мы наблюдаем сейчас, - это кратковременное явление. Он явно скорректируется вниз, - уверен экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. – Дело в том, что эти скачки не характерны для рынка, они обусловлены внешними факторами.
За рубль говорят серьезные запасы, которые есть у России в Фонде национального благосостояния, и тот факт, что наша страна избавилась практически от всех внешних долгов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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