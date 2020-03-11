"Это тяжело, плохо, ужасно": Муцениеце назвала развод с Прилучным прыжком в бездну

Агата Муцениеце после объявления о разводе с Павлом Прилучным старается не терять присутствия духа. Актриса не скрывает, что решение о расставании с мужем она приняла с тяжелым сердцем. Ведь она с уважением и любовью относится к Павлу. Более того, ей сейчас очень страшно за свое будущее.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный ради общих детей - сына Тимофея и дочки Мии - решили сохранить дружеские отношения. На днях актер преподнес Агате кольцо с бриллиантами по случаю ее дня рождения. 1 марта Муцениеце исполнился 31 год. Правда, лично вручать украшение артист не стал. За него это сделали подруги Муцениеце.

Что касается Агаты, то от грустных мыслей ее спасают дети и любимая работа. Она не скрывает, что ей страшно за свое будущее. Девушка не представляет, как будет жить без мужа, с которым была вместе больше десяти лет.

"Это тяжело, плохо, ужасно. Если честно, то для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, куда я пойду и как сложится в дальнейшем моя судьба. Мне действительно было страшно решиться на это. Ведь у меня был прекрасный муж. Кажется, глупо уходить от секс-символа страны, но так будет правильнее...", - рассказала Агата в своем влоге, который вместо "Прилучные будни" теперь называется "Будни разведенки".

Муцениеце напомнила, что все-таки будет официально расторгать брак. "Чего там скорбеть!. Надеюсь сохранить позитив, радость. Мы все равно общаемся, ведь у нас общие дети, мы любим друг друга. Мой муж до сих пор и навсегда будет моим родным человеком...", - поведала знаменитость.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный одновременно объявили о расставании в конце февраля. Впереди у звездных супругов бракоразводный процесс. Они познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.