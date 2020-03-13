2020-03-13T17:09:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России подтвердили ещё у 11 человек за сутки

Больные коронавирусом в России находятся под наблюдением врачей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Пермском крае
Семен ЕЛЕНИН
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Все заразившиеся недавно посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.Все заразившиеся недавно посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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По данным Роспотребнадзора, за пришедшие сутки на территории России подтверждены еще 11 случаев коронавирусной инфекции. 5 пациентов из этого числа находятся в больницах Москвы, трое наблюдаются у врачей в Санкт-Петербурге, по одному - в Московской и Ленинградской областях, а также Пермском крае.

Стоит отметить, что если раньше все пациенты с выявленным коронавирусом вернулись из Италии, то теперь география расширяется.

«Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке».

Люди, которые общались с заболевшими после их возвращения на родину, также находятся под медицинским наблюдением.

«Проводится их лабораторное обследование».

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу уточняют, что среди москвичей, у которых за последние сутки выявили инфекцию есть девочка-подросток.

«Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома, - рассказали представители Штаба. - С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание. Всего в столице выявлено 24 случая».

В Роспотребнадзоре сообщают, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавирусна: «из них 42 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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