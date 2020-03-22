"Милая кошечка": молодая жена Петросяна сразила наповал снимком в черном купальнике

Молодая жена Евгения Петросяна обожает все, что связано с модой. Татьяна Брухунова носит наряды только люксовых брендов и дает советы по стилю. Недавно исполнилась ее заветная мечта - она побывала в Дубае. Девушка заявила, что просто обожает этот курорт.

Татьяна Брухунова слывет модницей. Многие прозвали ее иконой стиля - настолько изысканно и дорого одевается красавица. Последние две недели она выгуливала свои многочисленные наряды в ОАЭ. На пляже молодая супруга Евгения Петросяна появлялась в купальнике за 25 тысяч рублей, а город выходила в шелковых платьях, цветастом халате и многочисленных костюмах.

Супруги проживали в роскошных апартаментах с видом на Персидский залив. Влюбленные много гуляли по Дубаю и окрестностям, посещая местные достопримечательности. Они также отправились в небольшое путешествие на верблюдах и отметили 31-летие Татьяны в местном ресторане.

bruhunova Вчера сбылась моя мечта...

Однако две недели на отдыхе пролетели, как один день. Супругам пришлось возвращаться в Москву. Татьяна решила сделать прощальное фото. Она позировала на пляже в черном купальнике, высоко подняв руки.

bruhunova Это был прекрасный отпуск

Поклонники при виде волнительных изгибов ее тела и осиной талии пришли в неописуемый восторг. "Какая милая кошечка", "Купальник огонь! Дубай волшебный!", "Вот это фото!", "Загадочная и изысканная кошечка!", "Ну какая же прелесть!", "От такой красотки можно ослепнуть", "Вот это Таня!", - не могут поверить свои глазам подписчики.

Но нашлись и те, кто напомнил, что по прилету в российскую столицу Брухуновой и Петросяну предстоит двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса. Татьяна относится к этой ситуации совершенно спокойно. "Надо - так надо", - говорит она. Ей лишь не нравится, когда в ее блоге начинают истерить по поводу Covid-19.

bruhunova Татьяну Брухунову зовут иконой стиля

"Все, кто нагнетает панику по теме коронавируса и истерит под моими фотографиями, будут заблокированы! Я не хочу читать бредни!", - сказала, как отрезала красавица.

Татьяна заявила, что ей не сложно каждые 30 минут мыть руки и пользоваться антисептиком. Кстати, ее пожилой супруг тоже борется с коронавирусом мытьем рук. Он даже записал видео из своего роскошного номера. Сатирик предстал в тельняшке и показал, как уничтожает микробов.

"Надо выбрать мыло, хорошо пенящееся. Желательно дезинфицирующее. Намыливать не менее 20 секунд. Каждый пальчик помыли, потерли. Полотенце тоже надо менять почаще. Раз в день. Для пущей верности можно еще антисептиком побрызгать, порастирать", - посоветовал артист.