2020-03-22T07:14:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в мире, последние новости на 22 марта 2020 года: США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в мире на 21 марта 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Число больных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч человек.Число больных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч человек.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

За последние сутки число зараженных в мире превысило цифру в 300 тысяч человек. Теперь по последним данным коронавирус в мире подхватили 307 277 людей. При этом, число вылечившихся стало больше на 4 122 случая. И с начала пандемии из больниц выписались 92 372 человека. А вот число погибших тоже растет. От коронавируса умерли уже 13 048 человек - это больше на 1 651 случай, чем сутки назад.

Группа британских ученых решили пойти на эксперимент и нашли более 20 тысяч человек добровольцев, которые согласились добровольно заразиться вирусами того же типа, что и COVID-19. Все - ради поиска вакцины от болезни. Каждый испытуемый получит по 4,4 тысяч долларов премии.

В Японии, несмотря на коронавирус, все равно продолжают подготовку к Олимпиаде, которая должна пройти в Токио летом. И это вопреки тому, что уже три страны - Словения, Норвегия и Колумбия попросили отложить состязания.

В России из-за коронавируса кинотеатрам пришлось нелегко. Они потеряли 43% зрителей, кассовые сборы тоже упали. В целях предосторожности многие наши сограждане сидят по домам - самый действенный способ сдерживания распространения коронавируса.

Резиденция Далай-ламы в Индии официально закрыта для посещения из-за коронавируса. Сам же он находится на карантине.

Очередным крупным спортивным турниром, который пал жертвой пандемии, стал чемпионат мира по хоккею. Он должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, однако был отменен из-за распространения болезни.

На Украине готовятся к сдерживанию коронавируса - там полностью остановят работу общественного транспорта.

А вот в Китае, откуда пошла болезнь, коронавирус идет на спад. И там - приступили к испытаниям вакцины на людях. В Италии побит суточный рекорд по числу смертей. За последние сутки, следует из официальных данных, там умерли уже 4 825 человек. В то же время США официально вышли на третье место по числу зараженных в мире после Китая и Италии. К 22 марта там уже заразились 25 493 человека - 307 погибли https://www.kp.ru/online/news/3805410/.

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса вычислили средний инкубационный период заболевания коронавирусом. В среднем он составляет 5,1 дня, а максимальный срок - 11,5 дней. Так что карантин на 14 дней - правильная мера!

Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC, решил по-своему "проучить" коронавирус". И выложил фото в Инстаграме, где он "избивает" эту болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не впадайте в пессимизм. Все скоро закончится: 10 советов Геннадия Онищенко, как не подцепить коронавирус
Доктор медицинских наук, депутат Госдумы в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал нашему корреспонденту Александру Гамову о важности выполнения предписаний врачей
Доктор Мясников: От долгого карантина последствия опаснее, чем коронавирус
Известный врач и телеведущий рассказал в интервью «КП», что помогает затормозить инфекцию, когда пандемия пойдет на спад и как вести себя каждому, чтобы не заразиться и не заразить близких
Новости 24
В США решили, чего не хватает самому быстрому российскому бомбардировщику Ту-160
Назван средний инкубационный период коронавируса
Новый министр обороны Словакии хочет избежать "ада" в отношениях с Россией
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом после Китая и Италии
В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Певица Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
В ВОЗ объяснили, защитит ли от коронавируса сезонная прививка от гриппа
Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к кризису
В Германии замедлились темпы распространения коронавируса
Россиян с круизного лайнера Costa Pacifica отправили спецрейсом из Рима в Москву
В Италии из-за коронавируса закрывают все предприятия, кроме стратегически важных
В Египте находятся около 2 тысяч российских туристов: В посольстве согласовывают спецрейсы для эвакуации
Вице-премьер Белоусов заявил, что Россия не хотела обвала цен на нефть: "Это инициатива арабских партнеров"