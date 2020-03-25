Кого из звезд мировой величины не пожалел коронавирус

Хотя, увы, из-за осложнений после коронавируса скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Это случилось 23 марта. Ей было 89 лет. В кино она снялась в десятках фильмов, в том числе «Хроника одной любви», «Дама без камелий» и «Сатирикон». А карьеру начала после победы на конкурсе «Мисс Италия».

Несколько дней назад 79-летний оперный певец Пласидо Доминго написал в фейсбуке, что заразился вирусом. Сперва появились признаки простуды - лихорадка и кашель. После этого Доминго сдал тест на Covid-19 и получил положительный результат. Сейчас певец выздоравливает. «Я прошу всех быть предельно осторожными, следовать основным рекомендациям врачей, часто мыть руки, держаться на расстоянии не менее 6 футов от других, делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и прежде всего оставаться дома, если вы можете», - написал Доминго в социальных сетях. Сейчас певец вместе с семьей - в самоизоляции.

15 марта о болезни написала в своем Инстаграме 40-летняя актриса Ольга Куриленко. Началось все с высокой температуры озноба, сильной слабости. Когда температура прошла, напал кашель. «Девушка Бонда» лечилась у себя дома в Лондоне. «Почему я не в больнице? Потому что больницы переполнены и туда забирают только людей, которые борются за жизнь, - рассказала актриса на своей страничке в соцсети. - Мне сказали, что, если станет хуже, звонить в скорую.

Где я заразилась коронавирусом? Это могло быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его на дверной ручке. Неделю температура была 38-38,5. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc.

olgakurylenkoofficial Кратко на русском.

Первую неделю мне было очень плохо, я почти все время спала - 12 часов ночью и потом еще часа 3-4 днем! Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью проходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном».

Сейчас Ольга чувствует себя хорошо и утверждает, что полностью выздоровела.

Одним из первых о заражении Covid-19 рассказал 63-летний голливудский актер Том Хэнкс. Он и его супруга Рита Уилсон почувствовали недомогание, когда прилетели на съемки в Австралию. У обоих были симптомы, типичные для коронавируса, - слабость и ломота в теле, озноб, повышенная температура. Сейчас Хэнкса и его жену отправили на карантин, который они выдерживают, развлекая себя игрой в карты.

tomhanks Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx

Подтвердился Covid-19 у 41-летней звезды "Игры престолов" Кристофера Хивью. Он сидит в у себя дома в Норвегии вместе с семьей. У Хивью не было высокой температуры, только легкие симптомы простуды. Но все равно он обязан соблюдать самоизоляцию.

khivju Greetings from Norway!

Британский актер 47-летний Идрис Эльба считает, что подхватил вирус, когда встречался с женой премьер-министра Канады Софи Трюдо, у которой подтвердился коронавирус.

Эльба сообщил, что чувствую себя хорошо, симптомов простуды, кроме насморка, пока нет.

22-летняя голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно сообщила на своей странице в Инстаграм, что заболела коронавирусом. У нее проявились такие симптомы: боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение. Актриса обратилась к своим подписчикам: «Хочу попросить каждого из вас, не важно, есть ли у вас какие-либо симптомы или нет, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас».

Заболел COVID-19 даже 68-летний американский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за изнасилование и сексуальное домогательство. Сейчас Вайнштейн находится на карантине в тюрьме строгого режима Венде в штате Нью-Йорк.

О положительном результате теста на COVID-19 сообщил 58-летний клавишник группы Bon Jovi Дэвид Брайан. Он болеет уже неделю и ещё столько же пробудет дома, музыкант призвал подписчиков не паниковать, мол, это грипп, а не чума.

Заболела и английская актриса Индира Варма, которая работала над спектаклем «Чайка» по пьесе Чехова в Лондонском театре Playhouse вместе с Эмилией Кларк.

На прошлой неделе сообщил о заражении коронавирусом актер Дэниэл Дэ Ким, известный по сериалу «Остаться в живых».

Не обошла зараза и спортсменов. У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус. К счастью, не у всех болезнь проходит тяжело. Футболист Пауло Дибала написал в своем Инстаграме, что несмотря на коронавирус, он находится в отличном состоянии.

Заразился коронавирусом защитник итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани. После чего больше ста сотрудников клуба (футболисты, персонал) оказались на добровольном карантине.

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