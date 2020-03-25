Кого из звезд мировой величины не пожалел коронавирус
Хотя, увы, из-за осложнений после коронавируса скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Это случилось 23 марта. Ей было 89 лет. В кино она снялась в десятках фильмов, в том числе «Хроника одной любви», «Дама без камелий» и «Сатирикон». А карьеру начала после победы на конкурсе «Мисс Италия».
Несколько дней назад 79-летний оперный певец Пласидо Доминго написал в фейсбуке, что заразился вирусом. Сперва появились признаки простуды - лихорадка и кашель. После этого Доминго сдал тест на Covid-19 и получил положительный результат. Сейчас певец выздоравливает. «Я прошу всех быть предельно осторожными, следовать основным рекомендациям врачей, часто мыть руки, держаться на расстоянии не менее 6 футов от других, делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и прежде всего оставаться дома, если вы можете», - написал Доминго в социальных сетях. Сейчас певец вместе с семьей - в самоизоляции.
15 марта о болезни написала в своем Инстаграме 40-летняя актриса Ольга Куриленко. Началось все с высокой температуры озноба, сильной слабости. Когда температура прошла, напал кашель. «Девушка Бонда» лечилась у себя дома в Лондоне. «Почему я не в больнице? Потому что больницы переполнены и туда забирают только людей, которые борются за жизнь, - рассказала актриса на своей страничке в соцсети. - Мне сказали, что, если станет хуже, звонить в скорую.
Где я заразилась коронавирусом? Это могло быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его на дверной ручке. Неделю температура была 38-38,5. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc.
Первую неделю мне было очень плохо, я почти все время спала - 12 часов ночью и потом еще часа 3-4 днем! Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью проходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном».
Сейчас Ольга чувствует себя хорошо и утверждает, что полностью выздоровела.
Одним из первых о заражении Covid-19 рассказал 63-летний голливудский актер Том Хэнкс. Он и его супруга Рита Уилсон почувствовали недомогание, когда прилетели на съемки в Австралию. У обоих были симптомы, типичные для коронавируса, - слабость и ломота в теле, озноб, повышенная температура. Сейчас Хэнкса и его жену отправили на карантин, который они выдерживают, развлекая себя игрой в карты.
Подтвердился Covid-19 у 41-летней звезды "Игры престолов" Кристофера Хивью. Он сидит в у себя дома в Норвегии вместе с семьей. У Хивью не было высокой температуры, только легкие симптомы простуды. Но все равно он обязан соблюдать самоизоляцию.
Британский актер 47-летний Идрис Эльба считает, что подхватил вирус, когда встречался с женой премьер-министра Канады Софи Трюдо, у которой подтвердился коронавирус.
Эльба сообщил, что чувствую себя хорошо, симптомов простуды, кроме насморка, пока нет.
22-летняя голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно сообщила на своей странице в Инстаграм, что заболела коронавирусом. У нее проявились такие симптомы: боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение. Актриса обратилась к своим подписчикам: «Хочу попросить каждого из вас, не важно, есть ли у вас какие-либо симптомы или нет, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас».
Заболел COVID-19 даже 68-летний американский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за изнасилование и сексуальное домогательство. Сейчас Вайнштейн находится на карантине в тюрьме строгого режима Венде в штате Нью-Йорк.
О положительном результате теста на COVID-19 сообщил 58-летний клавишник группы Bon Jovi Дэвид Брайан. Он болеет уже неделю и ещё столько же пробудет дома, музыкант призвал подписчиков не паниковать, мол, это грипп, а не чума.
Заболела и английская актриса Индира Варма, которая работала над спектаклем «Чайка» по пьесе Чехова в Лондонском театре Playhouse вместе с Эмилией Кларк.
На прошлой неделе сообщил о заражении коронавирусом актер Дэниэл Дэ Ким, известный по сериалу «Остаться в живых».
Не обошла зараза и спортсменов. У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус. К счастью, не у всех болезнь проходит тяжело. Футболист Пауло Дибала написал в своем Инстаграме, что несмотря на коронавирус, он находится в отличном состоянии.
Заразился коронавирусом защитник итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани. После чего больше ста сотрудников клуба (футболисты, персонал) оказались на добровольном карантине.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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