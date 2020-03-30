2020-03-30T03:04:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление студенческих проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции

С 30 марта по 3 апреля 2020 года жителей столицы настоятельно просят не покидать дом без особой надобности. «КП» узнала, будет ли продление студенческих проездных в Москве после периода самоизоляции
Андрей АБРАМОВ
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Чтобы продлить студенческий проездной, следует обратиться в кассы Московского метрополитена и «Мосгортранса»Чтобы продлить студенческий проездной, следует обратиться в кассы Московского метрополитена и «Мосгортранса»Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве с 30 марта начали действовать новые положения указа мэра Москвы о мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавируса. Чтобы обезопасить горожан, людям запрещено выходить из дома без необходимости. В связи с опубликованием документа у учащихся вузов и колледжей появились вопросы: будет ли продление студенческих проездных билетов в Москве после периода самоизоляции?

Что за студенческий проездной

В Москве учащиеся очной формы могут получить социальную карту студента. По сути это банковская карточка с особыми функциями. Одна из них — льготный проезд в общественном транспорте. За месяц безлимитного проезда в 2020 году студент платит 405 рублей.

Когда перестала действовать социальная карта

Как только была опубликована одна из первых редакций указа мэра Москвы весной 2020 года. Студентам заблокировали проездные билеты. С 30 марта по 3 апреля 2020 года они также не будут действовать, как и обычные проездные.

Продлят ли проездные билеты после окончания периода самоизоляции

Да, продлят. Об этом сказано в пункте 17.5 указа мэра Москвы. Студенческие проездные подлежат продлению.

Насколько продлят проездной

Вот что написано в указе:

— [Продлить] на срок до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия билета.

Например, студенческий проездной билет истекает в мае. То есть он будет активен до конца июня.

Когда можно будет продлить социальную карту

После прекращения режима повышенной готовности. Его снимут, когда в столице улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу и будет отменен указ мэра.

Как продлить проездной студентам

Чтобы продлить студенческий проездной, следует обратиться в кассы Московского метрополитена и «Мосгортранса». Еще раз повторим: сделать это можно будет после окончания действия режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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