"Клялся здоровьем наших детей": Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом из-за измен

Оксана Самойлова приняла очень тяжелое и сложное решение. Модель написала в блоге, что разводится с рэпером Джиганом после 10 лет совместной жизни. На руках многодетной матери остаются четверо малолетних детей.

"Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему", - начала свой монолог Оксана Самойлова.

Она честно призналась, что в настоящее время разбита и раздавлена шокирующей правдой. "Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила,потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете?", - пишет Самойлова.

samoylovaoxana Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя четверо маленьких детей...

Многодетная мать заверила, что за все десять лет совместной жизни она ни разу не поссорилась с мужем. И верила ему без оглядки.

"Видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать", - поведала модель.

Самойлова также высказалась о тех скандальных публикациях, которые делает Джиган: "Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа".

Оксана подчеркнула, что в нынешней ситуации просто не может поступить по-другому. "Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает. Мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое. Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, - это его ответственность, только его", - заявила бизнесвумен.

Сейчас она откровенно говорит о том, что с рэпером происходит настоящая беда. "Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц . Я не знаю, как буду я с четырьмя детьми. Но мне придется быть сильной. Скорее всего, сильнее, чем когда-либо", - резюмировала Самойлова.

Напомним, Оксана Самойлова познакомилась с будущим мужем в ночном клубе. Через неделю пара уехала вместе отдыхать к океану. По признанию Джигана, этих дней хватило, чтобы понять, что Самойлова та самая, которую он давно искал. "Пару недель, проведенные у океана, доказали мне - она та, от которой мне нужны дети", - признавался позже артист. Он сделал любимой предложение. Пара поженилась в красивую дату 12.12.12. К слову, в рождении детей супругов можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился в феврале 2020-го.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765839" frameborder="0"></iframe> Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

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