"Диагнозов кучу мне выдали и комплименты в виде анорексичное чмо": хейтеры опять напали на Кристину Асмус

Кристина Асмус вновь подверглась атаке хейтеров. На днях она дала очень эмоциональное и откровенное интервью. Во время беседы актриса отрезала волосы, рассказала о своих комплексах, которые одолевают ее на протяжении всей жизни, отношениях с мужем Гариком Харламовым, а также призналась, что практически не общается со своими родителями из-за давних обид.

Кристина Асмус вновь отбивается от завистников. Вторые сутки злопыхатели оставляют в ее блоге оскорбления. Актриса не стала ни закрывать комментарии, ни молчать. Она ответила хейтерам в свойственной ей манере. Изящно и с юмором.

"После того, как вчера выложили мое интервью на YouTube, понеслась. И диагнозов кучу мне выдали, и платье не так сидит, и всевозможные комплименты в виде анорексичное чмо, страшная, тяжелая, шкурасмус, тупая, невротичка, грохнутая, лечиться надо и т. д. Прям как после «Текста». У кого что болит... Идеальные мои, как же ж хорошо, что вы есть! Это мы еще волосы отрезанные не стали разыгрывать, а то б уже заклинания кто-нибудь наговаривал", - обратилась звезда "Интернов" к публике.

Она поблагодарила всех за беспокойство и заявила, что с ней все хорошо. Кристина призвала поклонников оставить свои комментарии под ее "истеричным откровеннейшим интервью". К слову, беседа действительно получилась очень личной.

asmuskristina Хейтеры, фас! Ни в чем себе не отказывайте!

Не секрет, что Асмус предпочитает не афишировать некоторые факты из своей личной жизни. И вот теперь она впервые за долгое время высказалась об отношениях с родителями. В разговоре с ведущей Кристина призналась, что маленькая дочь Анастасия не видится с бабушкой и дедушкой, так как у самой актрисы давние проблемы с ее родителями. Она не могла поделиться с мамой и папой своими переживаниями.

"Это моя главная боль. Это ужасно, но я не могу научиться прощать. Это надо прорабатывать с профессионалом. Я понимаю, что не справляюсь, но хочу справиться", - поведала она YouTube-каналу PeopleTalk.

Асмус родилась и выросла в многодетной семье. У Кристины есть две старшие сестры и одна младшая. В детстве, как отметила актриса, ей часто не хватало внимания, что стало причиной развития комплексов. Именно поэтому критика со стороны хейтеров так сильно обижает звезду. "Я стесняюсь всего: коротких платьев, того, как выгляжу в купальнике. Всю эту неделю я вообще не ела ради съемок.Но я все равно стесняюсь себя", - подчеркнула артистка.

asmuskristina Кристина Асмус отстригла волосы

Самым близким человеком для нее является супруг Гарик Харламов, с которым она вместе вот уже восемь лет. "У меня все должно быть по полкам, все должно быть правильно, рассчитано по секундам. Гарик человек сиюминутный. Допустим, я полгода готовлюсь к нашему совместному отдыху. У нас все расписано, нас везде ждут, а Гарик может за день сказать, что мы едем в другое место. И такое бывало миллион раз. С ним планировать невозможно", - поделилась артистка.

Она заверила, что у нее обычная семья. "Мы и ссоримся, и ругаемся. Мы разное проходили за восемь лет вместе. Мы такая же семья, как любая семья в этой стране. Посуду не бьем, конечно", - отметила актриса.

При этом заявила, что Гарик вспыльчивый и эмоциональный. "Его выводит мое спокойствие. Я молчу, я дам человеку выговориться. Я со всем соглашаюсь. Он раздражается, думает, что я вот сейчас, вот-вот, а нет… С годами я еще спокойней стала", - рассказала девушка.