2019-04-16T14:39:16+03:00
Звезды

Разведенного Башарова заметили в объятиях эффектной блондинки

Актера застукали с новой пассией в Сочи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер времени даром не теряетАктер времени даром не теряетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Марат Башаров недолго горевал после развода с женой Елизаветой Шевырковой. 44-летнего актера заметили в Сочи в объятиях новой избранницы.

"Марат сейчас находится в Сочи. Приехал сюда в компании друзей на хоккейный турнир", - рассказали в окружении артиста.

Актер времени даром не теряет. Он развлекается с неизвестной дамой, пишет "СтарХит". На днях его заметили в объятиях эффектной блондинки. Судя по сообщениям очевидцев, таинственная незнакомка буквально висела на скандально известном актере.

Башаров много лет играет в любительской хоккейной команде "Комар". Название расшифровывается как "Команда актеров".

Кроме подготовки к турниру, артист с компанией много времени гулял на природе и посещал рестораны.

Как писал сайт kp.ru, в конце декабря 2018 года жена Марата Башарова попала в больницу со сломанным носом. Елизавета Шевыркова не хотела выносить сор из избы, но вскоре заявила, что ее избил супруг. Молодая женщина сбежала из дома с маленьким сыном.

elizavetabasharovaelizavetabasharova
Елизавета Шевыркова до последнего надеялась, что Марат Башаров образумится
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Лиза до последнего надеялась, что Башаров образумится, попросит прощения и им удастся сохранить семью. Однако этого не произошло. Позже Елизавета сообщила, что приняла решение уйти от артиста. В этот момент она находилась на отдыхе в Таиланде.

В апреле Башаров развелся с третьей женой. У пары есть сын Марсель, который родился 28 июля 2016 года. Марат какое-то время отрицал факт расторжения брака, однако к настоящему времени, похоже, пришел в себя. После развода Башаров переписал одну из своих квартир на имя Лизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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