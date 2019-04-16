Разведенного Башарова заметили в объятиях эффектной блондинки

Марат Башаров недолго горевал после развода с женой Елизаветой Шевырковой. 44-летнего актера заметили в Сочи в объятиях новой избранницы.

"Марат сейчас находится в Сочи. Приехал сюда в компании друзей на хоккейный турнир", - рассказали в окружении артиста.

Актер времени даром не теряет. Он развлекается с неизвестной дамой, пишет "СтарХит". На днях его заметили в объятиях эффектной блондинки. Судя по сообщениям очевидцев, таинственная незнакомка буквально висела на скандально известном актере.

Башаров много лет играет в любительской хоккейной команде "Комар". Название расшифровывается как "Команда актеров".

Кроме подготовки к турниру, артист с компанией много времени гулял на природе и посещал рестораны.

Как писал сайт kp.ru, в конце декабря 2018 года жена Марата Башарова попала в больницу со сломанным носом. Елизавета Шевыркова не хотела выносить сор из избы, но вскоре заявила, что ее избил супруг. Молодая женщина сбежала из дома с маленьким сыном.

elizavetabasharova Елизавета Шевыркова до последнего надеялась, что Марат Башаров образумится

Лиза до последнего надеялась, что Башаров образумится, попросит прощения и им удастся сохранить семью. Однако этого не произошло. Позже Елизавета сообщила, что приняла решение уйти от артиста. В этот момент она находилась на отдыхе в Таиланде.

В апреле Башаров развелся с третьей женой. У пары есть сын Марсель, который родился 28 июля 2016 года. Марат какое-то время отрицал факт расторжения брака, однако к настоящему времени, похоже, пришел в себя. После развода Башаров переписал одну из своих квартир на имя Лизы.