Избитая жена Башарова обратилась за помощью к целителю

Елизавета Шевыркова, ставшая жертвой рукоприкладства мужа Марата Башарова, зализывает физические и душевные раны в Таиланде. Женщина прибегла к необычным практикам, обратившись за помощью к целителю.

Елизавета Шевыркова пытается восстанавливаться морально и физически. Она уже прошла сеанс терапии со знаменитыми тибетскими чашами. Суть процедуры заключается в воздействии на человека уникальных звуков, издаваемых этими чашами. Он помогает полностью расслабиться и войти в состояние медитации, а также выполняет функцию детального массажа даже тех зон в теле, до которых физически добраться невозможно.

Лизы отметила, что такие процедуры помогают в процессе физического и психологического восстановления организма. "Терапия поющими тибетскими чашами - древняя техника оздоровления организма, которая на протяжении нескольких тысяч лет практиковалась в закрытых для европейцев монастырях Тибета. Во время терапии происходит глубокий и мягкий массаж всех внутренних органов, тканей и систем, все тело купается в океане исцеляющих звуков и вибраций", - поделилась деталями оздоровления пока еще супруга Марата Башарова в соцсетях.

elizavetabasharova Елизавета Шевыркова зализывает физические и душевные раны в Таиланде

По словам женщины, "чаши снимают различные спазмы, дискинезии, мышечные блоки, воспалительные состояния, улучшают защитные силы организма". "На эмоциональном уровне происходит релаксация, начинают выходить эмоции, плохие и хорошие, наступает умиротворение, гармонизация, это отличное антистрессовое средство", - добавила она.

Не так давно Елизавета впервые рассказала о проблемах в семье. Она подтвердила слова своего брата о том, что Марат занимался рукоприкладством и страдает от тяжелой зависимости. В результате продолжающихся проблем в семье Лиза приняла судьбоносное решение уйти от мужа. Шевыркова объяснила, что ей было стыдно признаться во всем публике. Но жена Башарова собрала всю волю в кулак и официально подала на развод.

Марат же выразил возмущение тем, что жена решила заявить о разводе через Интернет, ничего не сказав ему лично. О том, что он избил свою жену и даже сломал ей нос, актер ничего не сообщил.

Ходят слухи, что из-за семейного скандала у 44-летнего Башарова могут возникнуть проблемы с работой. Ведь это не первый случай, когда его обвиняют в избиении жен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Башарова ушла жена

Елизавета Шевыркова до последнего надеялась, что актер ляжет лечиться ради спасения семьи и карьеры (подробности)

"Она сидит в Таиланде. А я здесь фигачу, денежки отсылаю!": Башаров эмоционально отреагировал на развод с женой

Актер узнал о расставании из новостей и запретил супруге впредь носить его фамилию (подробности)

В ТЕМУ

Екатерина Архарова об избиении Башаровым жены: «Такого человека только могила исправит»

Экс-супруга ведущего «Битва экстрасенсов» прокомментировала ночной инцидент (подробности)

"Это все, ему конец": Татьяна Васильева об избиении Башаровым жены

Елизавета Шевыркова стала женой артиста летом 2016 года, когда была беременна от него. Через полтора месяца после свадьбы родила Башарову сына Марселя. Но и ребенок не смог остановить актера, который скандально известен своим рукоприкладством в отношении женщин. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жена Башарова раскрыла всю правду о побоях в семье

Недавно журналисты сообщили, что актер поднял руку на молодую супругу(подробности)