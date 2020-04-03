2020-04-03T15:51:15+03:00
Звезды

"Это был кошмар и ужас": Башаров пил вместе с племянницей Виторгана и жестоко избил ее

Артист рассказал, как поднимал руку на вторую жену Екатерину Архарову
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артист рассказал, как поднимал руку на вторую жену Екатерину АрхаровуАртист рассказал, как поднимал руку на вторую жену Екатерину АрхаровуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Марат Башаров был трижды женат. И если со своей первой супругой Елизаветой Круцко он расстался из-за измен, то два других брака артиста рухнули из-за его рукоприкладства. Второй жене - Екатерине Архаровой, племяннице Эммануила Виторгана, он сломал нос. А через несколько лет проделал подобное и с Елизаветой Шевырковой.

Марат Башаров впервые рассказал о своем пристрастии к алкоголю. "Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать", - признался он ведущему Борису Корчевникову.

При этом он отметил, что, хотя и является зависимым человеком, но, если сильно надо, всегда может сдержаться. По его словам, о любимой работе он никогда не забывает.

А вот когда актер под градусом, то, порой, ведет себя неадекватно. В частности, он поднимал руку на свою вторую жену Екатерину Архарову и на третью - Елизавету Шевыркову. Именно поэтому обе девушки расстались со звездой. За избиение Архаровой актеру светило пять лет. Но племянница Эммануила Виторгана все-таки забрала заявление из полиции.

Актер признался, что они вместе выпивали с Архаровой. "Я вот хочу обратиться ко всем мужчинам, у которых наступает агрессия. В этот момент просто уйди. Зачем ты провоцируешь себя? Пусть она выпивает с тобой. Не распускай руки", - заявил Башаров.

По словам артиста, в те времена, когда он жил с Архаровой, он выступал у хореографа Ильи Авербуха в ледовом спектакле. Жена часто прилетала ко нему в Сочи. "Я работал каждый день. У нее тогда не было работы. Она красиво отдыхала, по полной программе. Выпивала. Я звонил родителям ее. Просил, чтобы они ее забрали", - сообщил Марат в эфире программы "Судьба человека".

В тот роковой день, когда он жестоко избил жену, Башаров вернулся из Сочи. "У меня еще в тот день была съемка. Она была пьяна, выставил ее на улицу и закрыл дверь. Катя начала руками бить стекла. Она вся порезалась. Это был кошмар и ужас. Я стал жестоко ее избивать, потому что по-другому было невозможно ее успокоить", - рассказал артист.

По его словам, он был в ужасном состоянии из-за того, что сделал. "У каждого из нас своя правда. Я просто ничего не говорил на эту тему. Семья Виторганов, ее родственников, говорили потом много гадостей про меня. Как будто они там были. Они выставляли меня в нелестном виде, что их не красит", - резюмировал актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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