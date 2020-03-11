2020-03-11T17:35:27+03:00
Звезды

"Не могу солгать": дочь Заворотнюк сделала признание

Поклонники не ожидали, что Анна начнет делиться личным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дочь Анастасии Заворотнюк продолжила делиться откровениями с поклонниками. Анна разместила очередное философское сообщение, в котором рассказала о своих переживаниях и мечтах.

Анна Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками 8 марта. В этот день она поведала о том, как ей живется в это трудное для семьи время. Ее мама - Анастасия Заворотнюк - борется с болезнью. После этого старшая наследница почти каждый день стала оставлять сообщения для поклонников. Не секрет, что подписчики пристально следят за любой информацией о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня".

И вот новая порция откровений. "Каждый день своей жизни я учусь быть лучше, чем вчера. Не могу солгать и сказать, что это всегда получается. Но я знаю одно - для этого мне дана вся моя жизнь. Каждый день стараюсь узнавать что-то новое, исследовать наш удивительный мир и подавлять в себе негативные мысли и, конечно, меняюсь", - обратилась к подписчикам Анна.

По ее словам, она часто размышляет о том, насколько интересно было бы переместиться во времени. "Чтобы встретиться с собой, малышом, полной радости, вопросов и наивности... Переместиться на несколько лет еще и поговорить с собой подростком", - размышляет Заворотнюк-младшая.

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Каждый день своей жизни я учусь быть лучше, чем вчера
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А потом неожиданно призналась, что одно время одевалась во все черное, была склонна к депрессии, а дух противоречий буквально переполнял ее. "Вы представляете, я была готом!..", - поведала девушка.

Подписчики в очередной раз стали оставлять в адрес Анны и и ее знаменитой мамы слова поддержки. Фолловеры рады, что девушка "открылась людям и начала делиться частичкой своих мыслей".

Напомним, Анастасия Заворотнюк всегда была близка со своей старшей дочерью Анной. Девушка долгое время жила в США. Она невероятно похожа на мать, а некоторые поклонники уверены, что девушка даже красивее знаменитой "прекрасной няни". Анну называют баловнем судьбы. С первых дней жизни первенец актрисы и миллионера Дмитрия Стрюкова ни в чем не нуждался. Она окончила частную школу в Англии. Но получать высшее образование решила в Москве, поступив в Высшую школу современных социальных наук в МГУ. Правда, окончить вуз не смогла. После отчисления дочь Заворотнюк поступила в бизнес-школу имени Иосифа Любина в США. В 2018 году окончила ее с отличием.

В августе 2019 года Заворотнюк-младшая вернулась в Россию. Ее приезд совпал с новостями о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Сообщалось что у нее диагностировали рак мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходила лечение в реабилитационном центре.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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