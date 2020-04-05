"Уничтожает Пашу": теща жестко ведет себя с Прилучным

Агата Муцениеце обнародовала подробности своих отношений с Павлом Прилучным. Актриса призналась, что муж вел себя как домашний диктатор. Причем мама девушки знала об этом и была удивлена, что ее дочь терпела абьюзные отношения.

Агата Муцениеце призналась, что у ее близких резко испортилось отношение к Павлу Прилучному. "Моя мама теперь уничтожает Пашу. Она очень жесткая", - заявила актриса.

По ее словам, когда родительница узнала, что наследница подала на развод, то сказала: "Я удивлена, что ты так долго это терпела!".

Муцениеце поведала, что муж постоянно оказывал на нее давление. Актриса страдала целый год, прежде чем решила расстаться с отцом своих детей. "Я шла к этому год. Наши отношения стали портиться год назад. Все это время винила себя в том, что моя семья рушится и пыталась сохранить брак ради детей: сына Тимофея и дочки Мии. И только со временем поняла, что я жертва", - рассказала она о своих переживаниях в YouTube-шоу "Честный развод".

Теперь звезда уверена, что переживания и эмоции, которые накрывают во время расставания, не надо скрывать. Нужно обязательно рассказывать о них близким. "Эти дурацкие стадии отрицания, всепрощения. Мне казалось, что это просто плохая стадия, которая скоро закончится. Я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но в итоге чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял", - поведала о своем опыте актриса.

Она сообщила, что на нее очень давила публичная сторона вопроса. Звезда думала, что все вокруг будут осуждать и обсуждать ее. Агата также отметила, что Прилучный пытался ее запугать. "Ты же латышка, кто тебе тут будет помогать. Главное, перебороть страх, что останусь никем, бомжом, разведенной с детьми, которая никому не нужна", - считает звезда.

Сейчас ей гораздо легче. Она трезво сморит на пережитое. И решила оставить фамилию мужа, которую взяла сразу после свадьбы в 2012 году. "Ну, а что? Все эти документы менять я не хочу", - сказала актриса. Свою девичью фамилию она оставила в качестве сценического псевдонима.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный одновременно объявили о расставании в конце февраля. Впереди у звездных супругов бракоразводный процесс. Они познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.