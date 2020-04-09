Отец Жанны Фриске: «Я чужого в жизни не брал»

Сейчас Владимир Борисович раскручивает собственный фонд "Жанна Фриске — я рядом!". Он был создан на базе проекта с тем же названием и успел провести несколько концертов в память о певице. По словам отца, фонд будет собирать деньги на разные полезные и добрые дела, в том числе решать юридические вопросы, - «помогать всем, кто попал в сложную ситуацию». В основном больным и беспомощным. И еще детским домам. Владимир Фриске - один из учредителей. К нему обращаются за помощью и кое-кому уже успели помочь. Но пока, как мы поняли, удалось собрать немного. Денег хватает только на реализацию мечты больных детей. Или на то, чтобы отправить подарки в подшефный детский дом в Воронежской области, – велосипеды и швейные машинки. Наталья Фриске (младшая сестра Жанны – Ред.) помогла молодому парню поехать лечиться в Израиль.

Более активной деятельности фонда, возможно, мешает скандальная репутация родственников Жанны. После ее смерти в июне 2015 года ее родня в течение нескольких лет разбиралась с Русфондом, который помог собрать деньги на лечение певицы (у нее был рак мозга). Фонд перечислил на ее счет около 25 миллионов рублей. Это были целевые пожертвования и по условиям договора предусматривался отчет за каждый потраченный рубль. Было и обязательство вернуть неизрасходованные средства. После смерти певицы фонд получил отчёт только о 3-х миллионах 370 тысячах рублей. Часть пожертвований - 21 633 214 рублей - исчезли. Подтвердить документами, что эти деньги были потрачены на лечение Жанны, ее родители не смогли. Но стало известно, что за две недели до ее смерти деньги со счета сняла ее мама Ольга Владимировна. У нее была доверенность.

Около трех лет шли судебные бодания и разборки с Русфондом. Родители Жанны полностью погасили долг только в августе прошлого года.

Создавая фонд "Жанна Фриске — я рядом!", его учредители, понятное дело, хотят дистанцироваться от этой скандальной истории, но, как говорится, ложки вернули, а осадочек остался…

- Это журналисты из меня сделали жулика, - считает Владимир Фриске. – Я чужого в жизни не брал. Всегда сам зарабатывал. Почему-то решили, что наша семья взяла деньги Русфонда. Но договор с благотворительной организацией оформляли не мы, а Дмитрий Шепелев на имя Жанны.

Мы никогда не скрывали, что оставшиеся средства со счетов дочери сняла моя жена. Об этом просила Жанна. Надо было платить за лекарства. Она боялась, что деньги снимет кто-то другой. Раньше этими вопросами занимался Шепелев. Что же мы чужому человеку будем оставлять?

Особняк, часть которого ушла за долги, расположен в Истринском районе Подмосковья.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Владимир Борисович рассказал, как ему удалось погасить долг перед Русфондом. По решению суда приставы арестовали имущество певицы: половину загородного дома в Истринском районе Подмосковья и квартиру в элитной новостройке в Шмитовском проезде площадью около 90 кв.м.. Дом выставили на торги. В мае прошлого года его купил гражданский муж Жанны телеведущий Дмитрий Шепелев (он владеет и второй половиной дома). Вырученные от продажи почти 8 миллионов рублей вернули фонду. Потом очередь дошла до квартиры. Около года она находилась под арестом. Судебные приставы собирались выставить ее на аукцион. Но в августе прошлого года оставшуюся часть долга - около 14 миллионов рублей - выплатили родители Жанны. И квартира в Шмитовском проезде осталась в семье.

- Эту квартиру у нас хотели забрать за бесценок, - сетует Владимир Борисович. - Но мы ее отстояли. Правда пришлось продать машину, дом в Калужской области, чтобы собрать деньги. Помог друг Жанны, которому я еще должен около двух миллионов рублей. В общем, отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас она ценна как память о дочери.