У поклонников перехватило дух от горячего видео Энрике Иглесиаса с красоткой

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вот уже 18 лет вместе. У знаменитостей подрастают трое детей. Их младшая дочка Маша появилась на свет в январе 2020 года. О своей личной жизни пара предпочитает не распространятся, следуя принципу "счастье любит тишину". Влюбленные не публикуют совместные фото в блогах. Исключением являются лишь их общие дети. Снимками с наследниками знаменитости периодически делятся с публикой. При этом в аккаунте певца очень много фото и видео с гастролей, а также со съемок клипов. Но одно видео привлекло особое внимание поклонников.

Энрике Иглесиас разместил в блоге очень горячее видео. В кадре возлюбленный Анны Курниковой страстно обнимает знойную красотку. Эффектная брюнетка не в силах сопротивляться чарам артиста.

Конечно, поклонники сразу узнали хит своего кумира "Bailando". Многие пришли в восторг и пишут, что у них до сих пор перехватывает дух от их любимой песни и клипа. Композиция была написана в 2014 году. За шесть лет клип посмотрели почти три миллиарда человек.

enriqueiglesias Bailando. 6 years later...

Фолловеры в комментариях напевают слова из песни: "Я на тебя смотрю, и от этого у меня перехватывает дыхание. А когда ты на меня смотришь - мое сердце учащенно бьется... Танцуя, танцуя, танцуя, танцуя... Этот огонь, который внутри, меня сводит с ума". Фанаты также отметили, что очень ждут от своего любимца новые песни.

Иглесиас периодические размещает ролики со своих концертов. Энрике трепетно относится к поклонникам. Во время выступлений он часто спускается в фан-зону, чтобы лично поприветствовать благодарных зрителей.

Стоит отметить, что после рождения детей жизнь артиста изменилась. Он наслаждается своим отцовством: "Любите своих детей! Я своих люблю безумно!". Энрике также рассказывал, что старшие дети - двухлетние близнецы Люси и Николас - прекрасно приняли маленькую сестричку Машу.

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна исполнила главную роль. С тех пор они не расставались. 16 декабря 2017 года у пары родились сын Николас и дочь Люси. А 30 января 2020 года на свет появилась Маша.

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальном браке. Об их отношениях ходят противоречивые слухи. Многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас. А в октябре 2018 года в разговоре со светскими хроникерами певец назвал Курникову женой. Семейство живет в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.