"Коронавирус головного мозга": поклонники в шоке от новости о рождении ребенка у 74-летнего Петросяна

Не успели Евгений Петосян и Татьяна Брухунова вернуться из Дубая, где проводили долгожданный отпуск, как в Москве их поджидала сенсационная новость. Мол, в элитной клинике в ОАЭ суррогатная мать родила сатирику и его молодой жене ребеночка. Как водится, светские хроникеры в прямом смысле оборвали телефоны звездного семейства с просьбой подтвердить или опровергнуть сплетню. И если юморист и его избранница коротко ответили на интересующий репортеров вопрос, то поклонники пары буквально стоят на ушах.

Татьяне Брухуновой по традиции пришлось отбиваться от атаковавших ее блог поклонников. Впрочем, ей не привыкать. Одна из подписчиц написала: "Сообщили, что вы стали мамой". На это молодая жена Евгения Петросяна ответила спокойно и с юмором: "Говорят об этом уже три года!".

Но поток сообщений с вопросами не остановить. Публика буквально с цепи сорвалась. Шокированные фолловеры пытаются докопаться до истины - одни в ужасе от подобных слухов, другие в шоке от того, что Петросян мог решиться завести ребенка в 74 года, а третьих хлебом не корми - дай почесать языком от скуки.

"Я не поверила...", "Написали, что ребенок родился 13 Марта. Ни один врач не разрешит ребенку, которому неделя лететь в самолете. А тем более во время вируса", "А родители то и не в курсе", "Да, тоже читала, что прибегли к услуге суррогатного материнства. Сижу перевариваю", "Как в песне Токарева - газеты пишут, бумага терпит", "Ну а зачем Татьяне это надо? Им итак вдвоем хорошо...", "Ой, ну такую чушь сочиняют в интернете про Татьяну", "Сегодня наткнулась на эти новости, совсем умом тронулись", "Если журналисты врут - ничего нового, если нет - примите самые искренние поздравления", "Это лучшее, что может быть в жизни женщины. Поздравляю!", "Очень рада! Здоровья Вам и маленькому ангелочку!", - примерно такого содержания сообщения в огромном количестве приходится читать Брухуновой.

В итоге Татьяна не выдержала и обратилась к публике: "Люди! Что с вами? Успокойтесь!". И добавила хештег: коронавирус головного мозга. При этом она закрыла комментарии, дабы остановить неиссякаемый поток сообщений.

bruhunova Люди! Что с вами? Успокойтесь!

Что касается Евгения Вагановича, то юморист явно не был готов к атаке светских хроникеров. "Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", - цитирует артиста Teleprogramma.pro.

К слову, в блоге сатирика фолловеры ведут себя очень тактично. Лишь некоторые из них спросили Петросяна, правдивы ли слухи о появлении второго ребенка. Поклонники уверены, что сатирик - прекрасный отец. Отметим, у него есть дочка Виктория от первой жены. Наследнице сейчас уже 51 год. А вот у Татьяны Брухуновой детей нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/664602" frameborder="0"></iframe> Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Зачем мне суррогатная мать? Я могу сам ребёнка сделать» : В разговоре с другом Петросян опроверг рождение наследника

kp.ru удалось поговорить с близким окружением пары (подробности)