2020-04-20T17:31:42+03:00
Звезды

"Выгребли из мини-бара весь алкоголь": Наргиз с любовником угодила в скандал

Один из организаторов концертов пожаловался на певицу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица столкнулась с серьезными проблемами. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССПевица столкнулась с серьезными проблемами. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Не секрет, что разрыв с продюсером Максимом Фадеевым больно ударил по Наргиз Закировой. Певица столкнулась с серьезными проблемами. Дело в том, что один за другим были отменены концерты артистки в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Это произошло задолго до отмены всех массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Не так давно певица Наргиз жаловалась в соцсетях, мол организаторы в последнюю минуту создали условия, по которым ее выступления не могли быть возможны. "Отменился бы и концерт в Воронеже, если бы моя команда юристов не занялась спасением этой ситуации...", - писала артистка.

Но неожиданно всплыли скандальные подробности с отменой тех самых концертов в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. "Наргиз лила на нас клевету, якобы мы без всякой причины отменяли ее концерты. А ради чего нам было их проводить? В Краснодаре было продано всего 100 билетов. В Ростове-на-Дону - 130. В Ставрополе - столько же", - разводит руками один из организаторов тура, директор концертного агентства из Воронежа Игорь Малюков.

Мужчина не скрывает - он работал с Наргиз, когда она была подопечной Максима Фадеева и хорошо продавалась. Когда же она ушла от Фадеева, продюсер запретил ей исполнять свои песни. Представители певицы тогда заверили, что концерты состоятся и артистка будет выступать с новыми хитами.

"Но я же не знал, что эти новые песни будут нецензурные... Наргиз выходила на сцену с алкоголем, пила прямо перед зрителями и ругалась матом. Из-за этого у меня в каждом городе возникали проблемы. В Орле один зритель написал заявление в прокуратуру. И меня как организатора за ее мат привлекли к административной ответственности", - жалуется Малюков.

В конце концов в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе концерты пришлось отметить, так как билеты никто не покупал. Но в Воронеже выступление все-таки состоялось.

После концерта Наргиз и ее любовник Антон Ловягин устроили в отеле безудержное веселье. Пришлось даже расселять людей, у которых были номера рядом с ними.

"Ее любовник - известный любитель пожить за чужой счет... Просто ездил с ней и бухал... За один день Наргиз с Ловягиным выгребли из мини-бара весь алкоголь, какой там только был, - и водку, и коньяк, и текилу. Заказывали виски по семь тысяч рублей. А счет за бухло на 30 тысяч не оплатили и повесили на меня", - цитирует Игоря "Экспресс газета".

ИСТОЧНИК KP.RU

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