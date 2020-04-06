До сих пор переживает тяжелую утрату: Мария Порошина разрыдалась на шоу

Мария Порошина - многодетная мама. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть Дочь Полина. В январе 2020 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. В декретном отпуске звезда сериала "Всегда говори «всегда»" не стала засиживаться. Она много снимается, чтобы прокормить семью. А недавно стала участницей 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".

Новый сезон проекта "Танцы со звездами" ждали целых четыре года. Открывала долгожданное шоу пара Марии Порошиной и Евгения Раевы. Партнер актрисы - титулованный танцор, хореограф и неоднократный участник "Танцев со звездами". Участники станцевали вальс.

fan_poroshinamariyamikhaylovna Новый сезон проекта "Танцы со звездами" ждали целых четыре года

Народная любимица предстала перед публикой и строгим жюри в образе гламурной дивы 20-х годов прошлого столетия. 46-летняя актриса призналась, что очень волновалась. Но приняла этот вызов рази своих детей. "У меня их пятеро. Все это делается для них и ради них. Поэтому я пошла танцевать. Не все получается, но я старалась", - рассказала актриса.

andreysokolov.as Народная любимица предстала перед публикой и строгим жюри в образе гламурной дивы 20-х годов прошлого столетия

Когда пришло время выставлять оценки, один из членов жюри Николай Цискаридзе неожиданно заговорил о маме Порошиной. "Мама Порошиной - моя коллега, она прекрасно танцевала в Большом театре. В прошлом году она ушла из жизни. Я знаю, как тяжело переживала это событие ее семья... Я не могу не оценить усилия ее дочки, Маши, по максимуму", - признался Николай, выставив Марии высший балл.

Актриса на этих словах расплакалась. Женщина до сих пор не может отойти от тяжелой утраты.

alina.makeup.artist Слишком хороша

Напомним, заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская умерла 30 апреля 2019 года. Ей было 70 лет. Мария была очень близка с мамой, делилась с ней самым сокровенным. Летом 2018 года, когда артистка рассталась с мужем, актером Ильей Древновым, с которым прожила около 17 лет, родительница поддерживала дочь в нелегком решении. "Я давно хотела, чтобы это произошло. Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой", - говорила женщина.