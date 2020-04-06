2020-04-06T18:54:13+03:00
Звезды

До сих пор переживает тяжелую утрату: Мария Порошина разрыдалась на шоу

48-летняя актриса на многое готова ради своих пятерых детей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария Порошина до сих пор не может отойти от тяжелой утраты.Мария Порошина до сих пор не может отойти от тяжелой утраты.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Мария Порошина - многодетная мама. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть Дочь Полина. В январе 2020 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. В декретном отпуске звезда сериала "Всегда говори «всегда»" не стала засиживаться. Она много снимается, чтобы прокормить семью. А недавно стала участницей 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".

Новый сезон проекта "Танцы со звездами" ждали целых четыре года. Открывала долгожданное шоу пара Марии Порошиной и Евгения Раевы. Партнер актрисы - титулованный танцор, хореограф и неоднократный участник "Танцев со звездами". Участники станцевали вальс.

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Новый сезон проекта "Танцы со звездами" ждали целых четыре года
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Народная любимица предстала перед публикой и строгим жюри в образе гламурной дивы 20-х годов прошлого столетия. 46-летняя актриса призналась, что очень волновалась. Но приняла этот вызов рази своих детей. "У меня их пятеро. Все это делается для них и ради них. Поэтому я пошла танцевать. Не все получается, но я старалась", - рассказала актриса.

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Народная любимица предстала перед публикой и строгим жюри в образе гламурной дивы 20-х годов прошлого столетия
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Когда пришло время выставлять оценки, один из членов жюри Николай Цискаридзе неожиданно заговорил о маме Порошиной. "Мама Порошиной - моя коллега, она прекрасно танцевала в Большом театре. В прошлом году она ушла из жизни. Я знаю, как тяжело переживала это событие ее семья... Я не могу не оценить усилия ее дочки, Маши, по максимуму", - признался Николай, выставив Марии высший балл.

Актриса на этих словах расплакалась. Женщина до сих пор не может отойти от тяжелой утраты.

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Слишком хороша
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Напомним, заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская умерла 30 апреля 2019 года. Ей было 70 лет. Мария была очень близка с мамой, делилась с ней самым сокровенным. Летом 2018 года, когда артистка рассталась с мужем, актером Ильей Древновым, с которым прожила около 17 лет, родительница поддерживала дочь в нелегком решении. "Я давно хотела, чтобы это произошло. Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой", - говорила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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