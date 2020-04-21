2020-04-21T21:52:32+03:00
Звезды

Кристина Асмус взбесила публику шуткой про беременность

Актриса разместила в блоге фото из ванной, на котором она позирует с внушительным животом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина АсмусКристина АсмусФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кристина Асмус как никто другой знает, что значит испытать на себе атаку хейтеров. После выхода на большой экран фильма "Текст" актрису в прямом смысле травили несколько месяцев. Ей писали сообщения оскорбительного содержания, нелестно высказывались в адрес супруга артистки Гарика Харламова и даже грозили физической расправой. С недавних пор злопыхатели оставили свою затею, а Кристина обрела покой. Однако ненадолго.

Кристина Асмус выступила с неожиданным заявлением. Она разместила фотографию, на которой позирует в ванне с водой. В кадре жена Гарика Харламова демонстрирует внушительного размера живот.

"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза ‍ Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилась на до и после. О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции", - обратилась она к поклонникам.

Собственно, на этом можно было бы поставить точку. Так как публика восприняла все буквально - Асмус ждет второго ребенка. Она на последних сроках беременности.

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Долго не хотела говорить...
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Однако, как говорится, не верь глазам своим. "Даже не знаю с чего начать... Я так счастлива! Я... Я... Я снимаюсь в новом сериале. Сериал в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную. Все подробности завтра! Фух! Аж легче стало", - написала Кристина.

И вызвала такую бурю негодования, что критика после "Текста" ей, вероятно, покажется цветочками. Подписчики звезды, ошарашенные тем, что их любимица вовсе не беременна, разразились гневной отповедью в адрес красавицы.

Взбешенная публика не стесняется в выражениях. Многие пишут нецензурную лексику. Более терпимые взывают к совести актрисы.

"Как вам не стыдно так шутить", "Дурацкая шутка", "С беременностью вообще не шутят. Глупо как-то", "Глупо на всем хайповать, особенно на беременности", "Я была лучшего о вас мнения", "Господь такого в пасхальную неделю не простит вам", "Я следила за ее жизнью. Читаю, радуюсь за нее, а в итоге получается, что это прикол. Чувствую себя полной дурой и мне неприятно", "Знаете, я к вам с симпатией относился. Но это меня взбесило. Это низко", "Отпишусь, чтобы так не реагировать на ее последующие шутки", "Карантин, у всех уже крыша съезжает", "Я знаю девушек, которые ждут годами чуда. Это низко и подло", "Не смешно. И дело даже не в том, что кто-то не может забеременеть, а просто такие приколы пропитаны неуважением к подписчикам". "Когда раньше вам писали хейтеры, мне было вас жалко. А теперь нет", - заявили подписчики.

Отметим, Кристина Асмус шесть лет счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание. При этом супруги не раз отмечали, что мечтают о втором ребенке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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