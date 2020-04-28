«Ваза за 50 тысяч, тарелки по 3 тысячи»: молодая жена Петросяна закупилась детской посудой

Накануне введения карантина сатирик Евгений Петросян вернулся с молодой женой с отдыха, который провёл в Арабских Эмиратах. После чего появились слухи о том, что юмористу и его супруге суррогатная мать родила ребёнка.

Сама пара от комментариев на эту тему воздержалась. Татьяна лишь невольно выдала себя на страничке скандальной журналистки Божены Рынска, когда поздравляла ее с рождением дочери.

— Примите мои самые тёплые поздравления! Здоровья малышке и счастливой судьбы! — написала Брухунова Божене, которой суррогатная мать родила дочь Евгению. Отцом девочки является покойный медиаменеджер Игорь Малашенко.

— И вас так же! Вот вам готовая невеста. Она уже красивая и женственная стала! — в ответ поздравила Брухунову с рождением сына Божена.

И на сей раз жена Евгения Петросяна не стала отрицать, что стала мамой. Поставила лайк комментарию Рынски и отправила журналистке смайлик в виде сердца.

bruhunova Христос Воскрес! Воистину Воскрес! #светлаяпасха

Подписчики Брухуновой заметили, как за время самоизоляции Татьяна подписалась на «мамские блоги»: на Инстаграм про детское постельное белье, на страничку про детские ретро-чепчики, на детскую одежду с советскими принтами.

— А ещё я заметила, как на столе Татьяны стало появляться все больше детской посуды, детского фарфора, — говорит kp.ru дизайнер Элина Воронцова. — Татьяна и раньше коллекционировала фарфор, она входит в элитную закрытую группу ценителей и собирателей фарфора. Но теперь мы видим в ее интерьерах пасхальную детскую вазу с кроликом. Подобная ваза на сайте производителя стоит от 50 тысяч рублей. И вот эти милые детские тарелочки стоимостью около 3 тысяч рублей. Даже по этим мелочам заметно, что в семье сатирика недавно случилось радостное событие.

Дизайнер Элина Воронцова.Фото: Личный архив

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770900" frameborder="0"></iframe> Молодая жена 74-летнего Петросяна рассказала, как семья отреагировала на их брак.

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