2020-04-26T17:23:09+03:00
Звезды

Помощник Бориса Моисеева раскрыл правду о состоянии Надежды Бабкиной

Певица по-прежнему находится в больнице
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Певица и телеведущая Надежда Бабкина.Певица и телеведущая Надежда Бабкина.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Надежда Бабкина дружит с Сергеем Горохом более 30 лет. Мужчина является ее помощником и концертным директором. Помимо этого он 26 лет работал арт-директором и помощником Бориса Моисеева. Надежда Георгиевна по сей день помогает разбитому инсультом артисту, впрочем, как и Горох. А теперь поддержка и участие нужны ей самой. Ведь артистка почти месяц лежит в больнице.

Концертный директор Надежды Бабкиной раскрыл правду о состоянии певицы. По словам Сергея Гороха, народная артистка находится в стационаре и начала говорить. "Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет", - цитирует его сайт mk.ru. По словам помощника вокалистки, они договорились быть на связи.

Кроме того, Горох рассказал, что Бабкина лично звонила ему. Она интересовалась делами в родном театре.

Исполнительница трепетно относится к своему помощнику. Ведь они вместе рука об руку уже много-много лет. "У него две записи в трудовой книжке. Первая - ансамбль «Русская песня», 1989 год. Вторая - театр «Русская песня», 2016 год", - рассказывала Надежда Георгиевна.

Певица тепло говорит о Горохе еще и потому, что Сергей постоянно поддерживает связь с Борисом Моисеевым, который перенес два инсульта и практически не выходит из дома.

"Он говорит мне: «Я до конца жизни не брошу Моисеева». Правильный человеческий подход. Надо Борьке помогать и делать это не для пиара, не из корыстных целей, а по зову сердца. Даже лишний раз позвонить, поговорить. Человеку непросто. Никто из нас от этого не застрахован", - делилась Бабкина в одном из интервью.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Со 2 апреля она была на искусственной вентиляции легких и была прооперирована. Ей сделали трахеостомиюя - это серьезное хирургическое вмешательство. Оно делается только по жизненным показаниям, чтобы дать человеку дышать. 11 апреля стало известно, что артистку вывели из медикаментозного сна. Артистке до сих пор проводят противовирусную и антибактериальную терапию. Поклонников и близких певицы волнует вопрос, сможет ли у звезды восстановиться голос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Надежда Бабкина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Стамбуле к опустевшей из-за коронавируса набережной приплыли дельфины
В Стамбуле к опустевшей из-за коронавируса набережной приплыли дельфины
В Италии готовятся к закрытию страны для туристов до конца года
Главный детский инфекционист Минздрава выступил за продление режима изоляции до 12 мая
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
The Washington Post: Над столицей КНДР низко летают вертолеты, жители скупают товары первой необходимости
Россия приостановит экспорт зерна до 1 июля
Впервые от коронавируса умер архиерей РПЦ
Песков пошутил, что Путин "на пути становления как вирусолог"
Участковый на свои деньги оплатил аренду семье с детьми, которых выгнали на улицу
В Мосгордуме оценили планы по установке памятника врачам
"Это в 21 веке снято?": В Сети высмеяли поход украинских моряков
Внимательно послушали совет Трампа: американцы стали пить моющие средства, чтобы «очистить» организм от вируса
Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России сократились до 10%
В Кремле оценили первую стодневку работы правительства
"Полные хранилища грозят коллапсом": Новак заявил о скором росте спроса на нефть
На следующей неделе Путин может выступить с новым обращением о ситуации с коронавирусом
В Госдуме отреагировали на сообщения о смерти или болезни Ким Чен Ына
В Москве могут поставить памятник врачам, погибшим во время эпидемии коронавируса
За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое
Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза, известный своими симпатиями к России
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», возвращается в Находку
В России за сутки от коронавируса умерло 66 человек