Помощник Бориса Моисеева раскрыл правду о состоянии Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина дружит с Сергеем Горохом более 30 лет. Мужчина является ее помощником и концертным директором. Помимо этого он 26 лет работал арт-директором и помощником Бориса Моисеева. Надежда Георгиевна по сей день помогает разбитому инсультом артисту, впрочем, как и Горох. А теперь поддержка и участие нужны ей самой. Ведь артистка почти месяц лежит в больнице.

Концертный директор Надежды Бабкиной раскрыл правду о состоянии певицы. По словам Сергея Гороха, народная артистка находится в стационаре и начала говорить. "Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет", - цитирует его сайт mk.ru. По словам помощника вокалистки, они договорились быть на связи.

Кроме того, Горох рассказал, что Бабкина лично звонила ему. Она интересовалась делами в родном театре.

Исполнительница трепетно относится к своему помощнику. Ведь они вместе рука об руку уже много-много лет. "У него две записи в трудовой книжке. Первая - ансамбль «Русская песня», 1989 год. Вторая - театр «Русская песня», 2016 год", - рассказывала Надежда Георгиевна.

Певица тепло говорит о Горохе еще и потому, что Сергей постоянно поддерживает связь с Борисом Моисеевым, который перенес два инсульта и практически не выходит из дома.

"Он говорит мне: «Я до конца жизни не брошу Моисеева». Правильный человеческий подход. Надо Борьке помогать и делать это не для пиара, не из корыстных целей, а по зову сердца. Даже лишний раз позвонить, поговорить. Человеку непросто. Никто из нас от этого не застрахован", - делилась Бабкина в одном из интервью.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Со 2 апреля она была на искусственной вентиляции легких и была прооперирована. Ей сделали трахеостомиюя - это серьезное хирургическое вмешательство. Оно делается только по жизненным показаниям, чтобы дать человеку дышать. 11 апреля стало известно, что артистку вывели из медикаментозного сна. Артистке до сих пор проводят противовирусную и антибактериальную терапию. Поклонников и близких певицы волнует вопрос, сможет ли у звезды восстановиться голос.