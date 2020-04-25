2020-04-25T16:07:54+03:00
Звезды

"Пограничное состояние": друг просит молиться за Надежду Бабкину

Врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм 70-летней певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Близкие, коллеги и поклонники сильно переживают за Надежду Бабкину.Близкие, коллеги и поклонники сильно переживают за Надежду Бабкину.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Почти месяц Надежда Бабкина находится в больнице. Врачи отмечают, что пока Надежда Георгиевна не говорит самостоятельно, общается жестами. Ее состояние называют "пограничным". Все будет зависеть от того, как поведет себя ослабленный организм знаменитой артистки.

Близкие, коллеги и поклонники сильно переживают за Надежду Бабкину. Так, друг звезды призвал всех неравнодушных помолиться за нее. Артистке до сих пор проводят противовирусную и антибактериальную терапию.

"Сейчас у нее пограничное состояние. Врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону. Поэтому Бабкина находится под пристальным контролем врачей. Остается молиться", - цитирует Собеседник.Ru друга певицы.

Бабкина оказалась на больничной койке из-за двусторонней пневмонии. Практически неделю 70-летняя Надежда Георгиевна провела в медикаментозной коме. За это время врачи смогли стабилизировать состояние звезды.

Сейчас артистка пришла в себя, дышит самостоятельно, но о выздоровлении говорить еще слишком рано. Артистку ждет длительный курс реабилитации. Она довольно долго находилась на искусственной вентиляции легких и была прооперирована.

Трахеостомия - это серьезное хирургическое вмешательство. Оно делается только по жизненным показаниям, чтобы дать человеку дышать. Сейчас поклонников и близких певицы волнует вопрос, сможет ли у звезды восстановиться голос.

"Что касается Надежды Бабкиной, вопрос о ее голосе пока не надо поднимать. Пускай Надежда Георгиевна полностью выздоровеет. Задача ее близких - успокоить ее и найти правильные слова. Но она и сама очень грамотный человек, многое переживший. Будем надеяться, что она достойно выйдет из этой ситуации. Ей просто надо сейчас помочь. Тем более она очень сильный человек. А для голоса нужна сила", - делилась с "Комсомольской правдой" врач-фониатр, заведующая лор-кабинетом поликлиники Большого театра, заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая.

Родные певицы уверены - она сильная женщина и сможет преодолеть любой недуг. "Ситуация была сложная. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств", - сообщал молодой супруг артистки Евгений Гор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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