"Шикует за его счет": Ирина Лобачева отчитала третью жену Марата Башарова

Поклонники с замиранием сердца следят за перипетиями в личной жизни Марата Башарова. Год назад актер развелся с третьей женой Елизаветой Шевырковой. Женщина жаловалась на рукоприкладство со стороны звездного супруга и даже показывала жуткие последствия семейной ссоры. В итоге у 2019 году она подала на развод. При этом многие по сей день недоумевают, почему Лиза не привлекла бывшего возлюбленного к ответственности за побои.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова прожили пять лет без штампа в паспорте. Потом поставили его и через полгода подали на развод. При этом в 2018 году актер сломал нос Лизе, родившей ему сына Марселя. Позже женщина призналась, что муж не раз поднимал на нее руку. Однако каждый раз Шевыркова прощала артиста.

"Она просто живет у него на иждивении. Идти работать не собирается. А он очень любит ребенка", - огорошила признанием фигуристка Ирина Лобачева.

Фигуристка Ирина Лобачева с мужем Ильей Авербухом и сыном МартиномФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам спортсменки, третья жена постоянно требует у Башарова денег. "Лиза просто устроила себе шикарную жизнь за его счет", - цитирует ее сайт kp.ru.

По словам друзей, Марат просто обожает сына Марселя. Сейчас экс-супруги живут отдельно. Он - в своем загородном особняке, она с ребенком - в шикарной московской квартире площадью 140 квадратных метров.

"Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях. Оплачиваю два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами", - говорит Башаров.

Помимо этого он каждый месяц дает бывшей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка и оплачивает домработницу. "Даже ее машину мою и обслуживаю. Она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей…", - признавался актер.

Напомним, 5 июля 2016 года Марат Башаров сообщил, что женится на своей беременной поклоннице Елизавете Шевырковой. Сын Марсель родился у пары в 2016 году. Бракосочетание состоялось 9 сентября 2017 года. В конце декабря 2018 года Шевыркова попала в больницу с травмой. Сообщалось, что Башаров набросился на нее в порыве ярости и сломал ей нос. В феврале 2019 года женщина приняла решение расстаться с Башаровым и подала на развод. Пара развелась 21 марта 2019 года.

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