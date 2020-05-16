2020-05-16T16:10:15+03:00
Звезды

Актрису Агату Муцениеце забрали в полицию

Бывшая жена Павла Прилучного нарушила самоизоляцию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Агата Муцениеце.Агата Муцениеце.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В жизни актрисы Агаты Муцениеце все не слава Богу. Не успела артистка объявить о том, что официально разводится с мужем Павлом Придлучным, как жизнь уготовила ей новое испытание. Звезду сериала "Закрытая школа" забрали в полицию.

Агата Муцениеце недавно съехала из загородного особняка в Подмосковье, где проживала с мужем Павлом Пилучным и двумя детьми - Мией и Тимофеем. Девушка поселилась в роскошной квартире у метро "Речной вокзал" вместе со своей мамой и наследниками.

Актриса постепенно обживается на новом месте. А несколько часов назад она решила сходить в магазин. Однако совершенно неожиданно наткнулась на вырубку деревьев на Березовой аллее. Муцениеце вместе с единомышленниками стала протестовать против возобновления строительства на этом месте.

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Пробегая мимо любимого лесопарка!
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"Пробегая мимо любимого лесопарка! А тут вырубают маленькую зеленую зону... Жители против", - написала она в блоге.

Агату Муцениеце забрали в полицию.

Но добром это не закончилось. Агата начала спорить с полицейскими, которые объезжали территорию. Стражи порядка забрали актрису в участок из-за нарушением режима самоизоляции. На Муцениеце составили административный протокол.

"Вы не поверите, но меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушила закон: мне нельзя было останавливаться на улице и разговаривать! ", - рассказала актриса.

Отметим, 15 мая Агата Муцениеце подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным. Данная информация появилась на сайте Головинского районного суда. Актриса также подтвердила эту печальную новость во время прямого эфира, беседуя с Анной Банщиковой. "Я развожусь! Ничего там такого у нас нет кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся. И как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские", - призналась звезда.

Сам Прилучный отказывается комментировать личную драму. Он весь погружен в заботы о детях.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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