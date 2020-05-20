Cын Юлии Высоцкой растет копией Никиты Михалкова

Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. 46-летняя актриса и 82-летний режиссер, несмотря на большую разницу в возрасте, сумели создать крепкую семью. У пары двое наследников - дочь Мария и сын Петр. Супруги редко говорят о детях и практически не публикуют их фотографий. Однако на днях супруга мэтра поделилась редким снимком 16-летнего Петра.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский во время пандемии коронавируса самоизолировались в своем подмосковном поместье на Николиной Горе. Актриса не скрывает, что скучает по тем временам, когда она вместе с семьей путешествовала по миру. Она разместила в блоге серию фотографий и видео из Италии.

"Ровно год назад... Я не забуду никогда... Это был последний спектакль в Генуе. Мы устали, измучились, мы были счастливы... Всю ночь лил дождь, мы совсем не спали, зашкаливал адреналин, в комнату через балкон дышало море, сосны, кричали орали птицы и мы кричали-орали о театре, о Бергмане, о жизни, о нас... Это был прекрасный день", - написала Юлия.

По ее словам, она очень дорожит своими радостями вне зависимости от обстоятельств. Однако внимание поклонников привлекли не снимки пейзажей, а кадр с сыном звезд. Публика была поражена, насколько Петя похож на своего знаменитого дядю Никиту Михалкова. Фолловеры написали Высоцкой, что у Михалкова, по всей видимости, очень сильные гены.

"Петр просто невероятно похож на Никиту Сергеевича времен фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»", "Парнишка - вылитый Никита Сергеевич!", "Вот что значит сильные гены", "Сын у вас растет красавчиком. У них с Никитой Михалковым общие черты лица", "У вас вся семья красивая, но у Петра магнетическая внешность", "Молодой Никита! Порода", "Сын похож на Никиту Сергеевича!", "Чувствуется стать! Как две капли похож на Михалкова в молодости. Вот что значит генетика", "Удивительно гены работают. У Никиты Михалкова два сына и ни один из них не похож на отца, а племянник его копия"- пишут фанаты.

Напомним, у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой двое общих детей. Их дочка Мария на четыре года старше Петра. Семь лет назад девочка вместе с отцом попала в крупное ДТП во Франции. Наследница получила серьезные травмы. Долгое время девушка находилась в коме. Родители крайне редко говорят о том, как сейчас обстоят дела с лечением и реабилитацией Маши.