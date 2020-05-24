2020-05-24T08:54:20+03:00
Общество

Вячеслав Володин: Несколько поколений выросло с «Комсомолкой»

Спикер Госдумы поздравил «КП» с юбилеем
Роман ГОЛОВАНОВ
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Вячеслав ВолодинВячеслав ВолодинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, прислав письмо главному редактору газеты, поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием.

- Поздравляю Вас и весь коллектив «Комсомольской правды» c 95-летием выхода первого номера газеты, - написал Володин. - Несколько поколений выросло вместе с «Комсомолкой» — одним из самых популярных, авторитетных и массовых печатных изданий. Газета пишет о том, что действительно волнует людей. Поднимает темы, важные для страны и общества. Выносит на обсуждение проблемы, которые требуют решения в интересах наших граждан. Делает это профессионально и ответственно.

Володин отметил, что издание расширяет аудиторию.

- Используя современные технологии, «Комсомольская правда» расширяет свою аудиторию и возможности для диалога‚ обратной связи. Журналистам газеты интересно мнение людей, и читатели это чувствуют, доверяют «Комсомолке», остаются ей верны. Желаю Вам И Вашему коллективу новых творческих успехов и всего самого доброго, - подытожил он.

Спикер Госдумы поздравил «КП» с юбилеем

Спикер Госдумы поздравил «КП» с юбилеем

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ИСТОЧНИК KP.RU

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