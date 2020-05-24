2020-05-25T09:46:20+03:00
Общество

Ректор ВГИК Владимир Малышев - коллективу «Комсомолки»: «Вы сохранили молодой задор и высокий профессиональный уровень»

Руководитель всероссийского института кинематографии поздравил «КП» с 95-летием
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова Владимир Малышев. Фото: Сергей Карпухин/ТАССРектор Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова Владимир Малышев. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Первый номер газеты "Комсомольская правда" вышел 95 лет назад, 24 мая. За эти годы было много разных событий в жизни страны - война, перестройка, кризис, теперь пандемия коронавируса. Все это время о самом главном, что происходит в жизни народа, отдельных городов страны, рассказывали журналисты "Комсомолки".

С 95-летием коллектив издания поздравил ректор ВГИК Владимир Малышев:

- Благодаря беззаветной работе коллектива за многие десятилетия «Комсомольская правда» приобрела свой неповторимый стиль, сохраняя молодой задор и высокий профессиональный уровень,- сказано в поздравлении, отправленном на имя главного редактора Владимира Сунгоркина.

Владимир Малышев пожелал коллективу холдинга "здоровья, оптимизма, отличных результатов, благополучия и творческих успехов".

С праздником одну из старейших газет страны поздравил президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, политики, сенаторы, артисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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