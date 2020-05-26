2020-05-26T15:17:51+03:00
Звезды

"Импланты пропотевают и плесневеют": Лера Кудрявцева раскрыла страшные последствия увеличения груди

А краска, используемая при нанесении рисунков на кожу, оказывается в лимфоузлах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева до сих пор не оправилась от тяжелой операции.Лера Кудрявцева до сих пор не оправилась от тяжелой операции.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лера Кудрявцева до сих пор не оправилась от тяжелой операции. В конце 2019 года телеведущая была срочно госпитализирована. У нее лопнула силиконовая грудь. Позже стало известно, что грудной имплант протекал на протяжении долгого времени. Теперь блондинка стала серьезнее относиться к своему здоровью и вступает против увеличения груди.

Лера Кудрявцева пообщалась с пластическим хирургом. Теледива также раскрыла поклонникам страшные последствия увеличения груди. Она призывает женщин хорошенько подумать перед операцией. А сама призналась, что перестала доверять врачам. По ее мнению, ради выгоды многие из них готовы умолчать о важных моментах.

"Это же все бизнес. Женщины должны понимать, что пластическая хирургия очень прибыльна, поэтому перед операцией необходимо внимательно ознакомиться со всем, что пишут авторитетные издания. Врачи вам этого могут не рассказать", - заявила Лера.

Она отметила, что любая женщина, идущая на операцию по увеличению груди, не может знать наверняка, все ли потом будет хорошо. "Импланты в груди и пропотевают, и даже плесневеют", - шокировала откровением телеведущая.

Лера и ее визави обсудили и татуировки. Медик рассказал, что краска, используемая при нанесении рисунков на кожу, в итоге оказывается в лимфоузлах. На теле у Кудрявцевой, как известно, не одно тату. Женщина ужасно занервничала. "Я обалдела! Как это? То есть врач разрезает, а там черные лимфоузлы?", - ужаснулась 49-летняя красавица.

Врач попытался успокоить Леру. Он сообщил, что пока нет данных о негативном влиянии краски для татуировок на организм человека.

Напомним, Лера Кудрявцева увеличила грудь около 15 лет назад. У телеведущей не было никаких проблем после операции, чувствовала она себя отлично. Родила дочь Машеньку, никакие анализы не показывали отклонений. Однако во время обследования в 2019 году выяснилось, что левый имплант порван. "Протекал лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - писала она в блоге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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