"Чаша терпения переполнена": откровения соседа о новой любви стали последней каплей для Жигунова

Вот уже много лет актер и продюсер Сергей Жигунов болезненно воспринимает интерес к его личной жизни. После всех перипетий, достойных экранизации в мелодраме (развода с женой Верой Новиковой ради красавицы-коллеги Анастасии Заворотнюк, а после - тяжелого разрыва с "прекрасной няней" и возвращения к супруге) "гардемарин" тщательно скрывает, что вновь счастлив в любви. Однако, все тайное становится явным - и спустя два года после начала романа с журналисткой Викторией Ворожбит, которую из-за схожести с актрисой называют не иначе как "двойник Заворотнюк", их отношения стали достоянием публики.

Виктория Ворожбит (справа) внешне напоминает актрису Анастасию Заворотнюк. Фото: личная страничка в соцсети + Global Look Press

С откровениями по ток-шоу пара не ходит, однако, за них это делают другие люди. Так, на днях в сюжете одного из телеканалов выступил художник, представившийся соседом артиста по даче. Он щедро расхваливал и бывшую Жигунова, и нынешнюю избранницу, и даже просил ее не обижать актера - он, мол, хороший, береги Сергея.

Увидев этот сюжет, сам Жигунов пришел в ярость. В своем Инстаграме актер опубликовал обличительную речь с призывом не верить "другу"-соседу.

- Был у меня в Абрамцево сосед. Соседей, как известно, не выбирают. Не хотел раньше об этом писать, некорректно как-то, но расскажу, потому что чаша терпения уже переполнена, - написал артист. - Я от него держался подальше, максимум общения, которое между нами было - это вежливое «здравствуйте». Я уже и забыл, что такой человек жил когда-то рядом и при встрече не узнал бы, если бы не одно «но». Вы не поверите, но через много лет этот человек стал появляться почти в каждой программе про меня! Он ходит по ток-шоу и раздает комментарии о моей жизни, рассказывает истории как «друг Жигунова». Большая просьба к этому человеку: переключитесь уже на кого-нибудь другого, например, на Иосифа Пригожина. Его вы тоже могли видеть через забор в Абрамцево, когда он приезжал ко мне в гости. Полагаю, этого достаточно, чтобы объявить себя и его другом.

Заворотнюк и Жигунов были счастливы два года, но расстались с большим скандалом. "Кинотавр", 2007 год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кроме того, "гардемарин" высказался и на тему долгов и судебных процессов, которые также часто становятся предметом обсуждения. По словам Жигунова, его продюсерская деятельность предполагает большие риски и финансовые потери, к которым он относится спокойно.

- Так случилось несколько лет назад при производстве проектов «Динозавр» и «Горюнов». При этом речь идет не о моих личных долгах, а о долгах компании, по обязательствам которой я выступаю поручителем, - уточнил продюсер. - Большой судебный процесс состоит из множества более мелких, которые в конечном итоге влияют на общий результат. Поэтому неверно рассматривать один суд вне контекста общего дела. Я не пытаюсь ни у кого отсудить принтер, дело значительно серьезней. Но комментировать подробности я не собираюсь.

Между тем, актер уверен, что СМИ сообщают информацию о его судах с одной только целью - добиться участия актера в ток-шоу на тему личной жизни. "Иногда так прямо и говорят: давление ослабим, если дадите интервью. Но любителям копаться в грязном белье я по-прежнему говорю: "Идите в ж...", - подытожил "гардемарин".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подруга актера рассчиталась с долгами

Виктория Ворожбит, чьи проблемы с судебными приставами также попадали на страницы прессы, отчиталась о погашении задолженностей по штрафам за нарушение ПДД.

- Спасибо СМИ, что раскопали не оплаченные мнои по недосмотру штрафы. Скачала себе на телефон два приложения: «Штрафы ПДД» и «Госуслуги», привязала карту, оплатила, все вместе заняло 15 минут, - рассказала новая любовь "гардемарина", уточнив, что сумки, шубы и телефоны на "Авито" распродавала не из-за финансовых проблем. - Человеку, которыи всю жизнь нормально зарабатывает, вовсе не обязательно продавать почку или сумочку, чтобы оплатить штрафы. Сумочки продаются как раз по приятным поводам пару раз в год после очередного разбора гардероба. Я продаю то, что давно не ношу или просто перестало нравиться. И это история не про штрафы, а про свободное место в гардеробнои и новые приятные вещи взамен надоевших.

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