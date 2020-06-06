Константин Богомолов показал подросшую красавицу-дочь от Дарьи Мороз

Константин Богомолов обожает свою единственную дочь Анну, которую ему родила первая супруга Дарья Мороз в 2010 году. Девочка учится в немецкой школе при посольстве Германии в России, ходит в музыкальную школу и занимается теннисом. После развода с Мороз режиссер принимает активное участие в воспитании ребенка. Наследница часто гостит в доме отца.

Константин Богомолов никогда не комментирует личную жизнь. Однако в блоге режиссера очень много фотографий его единственной дочери Анны. Режиссер души не чает в девочке, стараясь проводить с ней как можно больше времени. После развода девятилетняя Аня живет с мамой Дарьей Мороз.

На днях Богомолов опубликовал в блоге снимок подросшей Ани. Девочка предстала перед публикой с новой прической - она остригла челку. "Дочь-дочь", - подписал фото 44-летний режиссер.

Реакция со стороны поклонников последовала незамедлительно. Подписчики разделились на два лагеря. Одни отметили, что сходство отца и дочери очевидно, а другие подчеркнули, что девочка больше похожа на свою звездную маму.

"В папу точь-в-точь!", "Мама вылитая", "Красавица", "Какая смесь родителей! От обоих взяла все самое лучшее!", "Хорошенькая", "Константин, вы хороший отец", "Аня мудра не по годам", "Интересная получилась Даша с Богомоловскими глазами", "Копия папы", "Мама, одно лицо", "Папина дочка", "Мамина девочка", "Прелестная девочка", - восторгаются фанаты.

Напомним, Константин Богомолов и Дарья Мороз познакомились в 2009 году. Тогда актриса состояла в отношениях с режиссером Андреем Томашевским. Влюбленные сыграли свадьбу 11 мая 2010 года. В этом же году родилась дочь Аня. Звездные супруги развелись в сентябре 2018 года. После расставания с актрисой Константин в сентябре 2019 года женился на телеведущей Ксении Собчак. Аня - частый гость в доме отца. Она смогла найти общий язык с его нынешней избранницей.

Что касается Мороз, то она не раз говорила, что ее бывший муж - очень хороший отец для Ани. "Мы с Костей абсолютно на одной волне, всегда обсуждаем то, как взрослеет Аня, ее поведение. Мы совместно решаем все вопросы, касающиеся ребенка. Чаще решения приходят интуитивно - и у меня, и у него", - цитирует актрису Teleprogramma.pro.