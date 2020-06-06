Экс-полковник Захарченко подал в суд на «Комсомольскую правду»

Отбывающий 12-летний срок в местах не столь отдаленных коррупционер, бывший сотрудник отдела по борьбе с коррупцией, обвиненный, собственно, в очень крупных взятках, Дмитрий Захарченко вдруг озаботился вопросами «чести, достоинства и деловой репутации». А может просто деньги закончились, или времени стало много, и он изучил все публикации относительно своей персоны. И кое-какие его возмутили настолько, что Дмитрий принял решение обратиться в суд с иском и потребовать компенсацию за поруганную честь - миллион рублей. Речь на судебном заседании пойдет об эфире Радио «Комсомольская правда» от 27 февраля 2020 года, где ведущий Сергей Мардан, ошеломленный новостью о том, что Дмитрию Захарченко предъявлено еще одно обвинение – на этот раз за хищение аж триллиона (!!!) рублей – назвал его великим. И сказал, что его коллега не только по службе, но и по уголовной статье, полковник ФСБ Кирилл Черкалин «просто басота. А украсть триллион – вот это да!» (напомним, что у Черкалина было найдено и изъято 12 миллиардов в трех квартирах).

У редакции нет информации, есть ли подобные иски к другим изданиям, но возможно, что есть. А почитать Дмитрию Захарченко о себе, действительно, есть что. Нет такого СМИ, которое бы не описывало подробности и его скандального задержания осенью 2016 года. И обыска в квартире его родной сестры в Москве на Ломоносовском проспекте, где было найдено и изъято ни много ни мало 8 миллиардов рублей наличкой. С этого сообщения, собственно, Дмитрий Захарченко и ворвался в общественное пространство. Настолько, что его имя и фамилия, до того неизвестные, в одночасье стали буквально нарицательными.

Захарченко вывел за границу триллион рублей. Реплика Мардана.Колумнист «КП» Сергей Мардан прокомментировал новые обвинения, предъявленные экс-полковнику

Но на самом деле то были еще цветочки. После страну еще не раз сотрясали сообщения о несметных богатствах молодого полковника. По иску прокуратуры в 2017 году в пользу государства было изъято имущества у самого Дмитрия, его родни, жен и любовниц еще на 9 миллиардов рублей. А это 13 квартир, 14 гаражей, четыре шикарных автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsche Cayenne GTS). А еще и золото в слитках. И деньги! Много денег. В общей сложности за время следствия из квартир и машин, рабочего кабинета и других «тайников» Захарченко было изъято больше 374 млн рублей, 140 млн долларов и почти 2 млн евро.

А многое, наверняка, так и не найдено. Например одна из гражданских жен экс-полковника Марина Семынина в эфире Радио «КП» заявляла, что выкинула в Москву-реку круглую сумму в 10 миллионов долларов. Так что сотрудники полиции, которые приходят к ней домой и требуют отдать деньги в пользу государства, зря ищут. Их уже давно, мол, нет.

Одним словом, чудеса, да и только. Не зря в том самом эфире на Радио «КП» к которому у Дмитрия Захарченко теперь претензии, Сергей Мардан сказал, что Россиия – страна возможностей. И если «Полковники ворочают миллионами, то чем ворочают генералы?».

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