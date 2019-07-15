2019-07-15T16:41:41+03:00
Звезды

"Днем и ночью видит, чтобы я умер": в реанимации Алибасов прятался от черных риэлторов

Шоумен боится за свою жизнь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сейчас за спиной продюсера Бари Алибасова происходят ужасные вещиСейчас за спиной продюсера Бари Алибасова происходят ужасные вещиФото: Иван МАКЕЕВ
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Бари Алибасов выступил с сенсационным заявлением. Продюсер, случайно хлебнувший средство для очистки труб и попавший после этого в реанимацию, сообщил об угрозах. По словам основателя группы "На-На", злоумышленники пообещали оставить его семью без квартиры с помощью черных риелторов и забрать недвижимость звезды после его смерти.

Сейчас за спиной продюсера Бари Алибасова происходят ужасные вещи. По словам самого Бари Каримовича, он потерял покой и сон. "Мне угрожают", - заявил он в новом выпуске передачи "Пусть говорят" на Первом канале.

Музыкант рассказал, что в реанимации он как раз прятался от черных риэлторов. Продюсер сообщил о некоем человеке, который претендует на его собственность. "Как только меня здесь не будет, он всех вытолкает отсюда. Он днем и ночью видит, чтобы я умер", - заявил Бари Алибасов.

Что пытался скрыть Бари Алибасов.Продюсер специально выдавал себя за жертву отравления

Ранее стало известно, что шикарную московскую квартиру Алибасов приобрел на чужое имя. Сделку ему помог провернуть один предприимчивый чиновник. "Алибасов не может оформить право собственности на недвижимость уже много лет. Юридически он не является владельцем этих квартир. Собственники - некие номинальные лица...", рассказывал ранее адвокат Сергей Жорин, который является душеприказчиком артиста.

При этом он добавил, что не мог рассказать о ситуации с жилплощадью ранее, так как должен был получить согласие родственников обнародовать эти факты. "Бари - творческий человек, а такие люди часто оперируют понятием «доверие». Он забеспокоился, поскольку последние полгода за квартиру стали платить номинальные владельцы, а раньше он это делал сам", - рассказал адвокат, который пытается вернуть жилье в собственность звездного клиента.

С тех пор как шоумен попал в больницу с тяжелым отравлением химикатом, окружающие только и делали, что обсуждали вопрос наследства Бари Алибасова. Всех интересовало, кому достанутся его активы в случае смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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