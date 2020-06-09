2020-06-09T01:37:46+03:00
Общество

«Берегись автомобиля»: Михаил Ефремов, авария и очередная проверка общества

Отличается ли преступление пьяного артиста от такого же поступка бизнесмена или политика. Посмотрим, как отреагирует общество
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Авария, которую устроил Михаил Ефремов на Садовом кольце, обесценила весь этот флер пьяного, но симпатичного актера.Авария, которую устроил Михаил Ефремов на Садовом кольце, обесценила весь этот флер пьяного, но симпатичного актера.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Седой, растерянный, явно нетрезвый актер идет к сотрудникам ГИБДД, протягивая руки. Мастерство не пропьешь. В этом жесте читается и «ну, мужики», и «я это – того», и «ну сам понимаешь» и весь остальной набор пошлостей пьяного хулигана. И таких видео со словами, когда актер Ефремов включает обаяние, применяя все свои природные таланты, довольно много. Правда, до этой аварии все провинности были не такими страшными.

И умом понимаешь, что он, Ефремов Михаил Олегович, виноват. Но как бы и не виноват, как говорил его отец Олег Николаевич Ефремов про очаровательного преступника Деточкина в фильме «Берегись автомобиля».

Черный внедорожник, которым управлял актер, вылетел на встречную полосу и врезался в белый фургон. Сам Михаил Ефремов, судя по кадрам с места, не пострадал. Фото: instagram@serg.moto

Черный внедорожник, которым управлял актер, вылетел на встречную полосу и врезался в белый фургон. Сам Михаил Ефремов, судя по кадрам с места, не пострадал. Фото: instagram@serg.moto

Авария, которую устроил Михаил Ефремов на Садовом кольце, обесценила весь этот флер пьяного, но симпатичного актера. Человек, которого мы всей Россией вроде как журили, но в принципе понимали, превратился в преступника. Настоящего. И если не так давно вся страна хором требовала посадить футболистов Кокорина и Мамаева, то теперь она, страна имеет на возмущение еще больше прав. Возмутимся?

Если бы за рулем влетевшей на встречку машины был бы любой мало-мальски значимый чиновник, все было бы понятно. Певец или рэпер, тем более. Подошел бы бизнесмен или приезжий с Кавказа. Волна гнева захлестнула бы соцсети. И лишь самый отчаянный попытался бы сказать слово против.

Но Михаила Ефремова точно попытаются понять, а может и простить. Потому что актер, потому что такого папы сын. Потому что он в душе тонкий и ранимый человек, мы по фильмам знаем. Потому что стихи читал. Кто-нибудь точно вспомнит, что каждый имеет право на ошибку и прочую дребедень.

Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

Нельзя. Нет. Не первый же раз он пьяным катался. Сходило с рук. Друзья знали об этом? Видимо. Не останавливали его никогда? Едва ли. Но находились, видимо, поклонники таланта, которые призакрывали глаза. Да и все мы, когда посмеиваясь над веселым актером в подпитии, развязывали ли ему руки.

«Страна у нас хорошая, люди говно», - глубокомысленно заявлял его герой в фильме «День выборов-2». И, похоже, актер решил доказать это высказывание личным примером.

Повреждения автомобиля, за рулем которого находился пьяный актер.

Повреждения автомобиля, за рулем которого находился пьяный актер.

Когда от ответственности за подобные «шалости» уходят депутаты, чиновники, бизнесмены и спортсмены, все возмущаются. Если вдруг отмажется артист, общество, скорее всего, отведет взгляд.

Нельзя. Нет. И сам Михаил Ефремов призывал к гражданскому обществу, так что правильно будет вести себя последовательно. Это не ошибка, а преступление.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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