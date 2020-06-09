«Берегись автомобиля»: Михаил Ефремов, авария и очередная проверка общества

Седой, растерянный, явно нетрезвый актер идет к сотрудникам ГИБДД, протягивая руки. Мастерство не пропьешь. В этом жесте читается и «ну, мужики», и «я это – того», и «ну сам понимаешь» и весь остальной набор пошлостей пьяного хулигана. И таких видео со словами, когда актер Ефремов включает обаяние, применяя все свои природные таланты, довольно много. Правда, до этой аварии все провинности были не такими страшными.

И умом понимаешь, что он, Ефремов Михаил Олегович, виноват. Но как бы и не виноват, как говорил его отец Олег Николаевич Ефремов про очаровательного преступника Деточкина в фильме «Берегись автомобиля».

Черный внедорожник, которым управлял актер, вылетел на встречную полосу и врезался в белый фургон. Сам Михаил Ефремов, судя по кадрам с места, не пострадал. Фото: instagram@serg.moto

Авария, которую устроил Михаил Ефремов на Садовом кольце, обесценила весь этот флер пьяного, но симпатичного актера. Человек, которого мы всей Россией вроде как журили, но в принципе понимали, превратился в преступника. Настоящего. И если не так давно вся страна хором требовала посадить футболистов Кокорина и Мамаева, то теперь она, страна имеет на возмущение еще больше прав. Возмутимся?

Если бы за рулем влетевшей на встречку машины был бы любой мало-мальски значимый чиновник, все было бы понятно. Певец или рэпер, тем более. Подошел бы бизнесмен или приезжий с Кавказа. Волна гнева захлестнула бы соцсети. И лишь самый отчаянный попытался бы сказать слово против.

Но Михаила Ефремова точно попытаются понять, а может и простить. Потому что актер, потому что такого папы сын. Потому что он в душе тонкий и ранимый человек, мы по фильмам знаем. Потому что стихи читал. Кто-нибудь точно вспомнит, что каждый имеет право на ошибку и прочую дребедень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783859" frameborder="0"></iframe> Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

Нельзя. Нет. Не первый же раз он пьяным катался. Сходило с рук. Друзья знали об этом? Видимо. Не останавливали его никогда? Едва ли. Но находились, видимо, поклонники таланта, которые призакрывали глаза. Да и все мы, когда посмеиваясь над веселым актером в подпитии, развязывали ли ему руки.

«Страна у нас хорошая, люди говно», - глубокомысленно заявлял его герой в фильме «День выборов-2». И, похоже, актер решил доказать это высказывание личным примером.

Повреждения автомобиля, за рулем которого находился пьяный актер.

Когда от ответственности за подобные «шалости» уходят депутаты, чиновники, бизнесмены и спортсмены, все возмущаются. Если вдруг отмажется артист, общество, скорее всего, отведет взгляд.

Нельзя. Нет. И сам Михаил Ефремов призывал к гражданскому обществу, так что правильно будет вести себя последовательно. Это не ошибка, а преступление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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