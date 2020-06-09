Приехали психиатры, полиция и "скорая": Михаил Ефремов отказался пустить к себе врачей
Михаил Ефремов после смертельного ДТП, которое он спровоцировал в центре Москвы, был опрошен и отпущен под подписку о невыезде. 9 июня актер должен был явиться на допрос к следователю. Однако внезапно артист пожаловался на плохое самочувствие и следственные действия пропустил.
Михаилу Ефремову вызвали "скорую" после его жалоб на проблемы со здоровьем. Однако, когда врачи приехали по адресу, звезда "Современника" отказался от осмотра. Сейчас он остается в квартире вместе с полицейскими.
Ранее стало известно, что к дому артиста направляется психиатрическая бригада врачей из частной клиники. На этом настояла пятая супруга артиста Софья Кругликова, передает 5-tv.ru. Актер жаловался на боли в сердце. В настоящий момент полиция окружила дом артиста, там же продолжают дежурить несколько неотложек.
Михаил Ефремов устроил страшное ДТП 8 июня на Смоленской площади. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице. Фото: Роман Канащук/ТАСС
Напомним, Михаил Ефремов устроил страшное ДТП 8 июня на Смоленской площади. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице. Сам актер не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.
По словам очевидцев, когда Ефремова вели к машине полицейские, он шатался и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме звезды. В отношении актера завели уголовное дело. После смерти пострадавшего оно было переквалифицировано на более тяжелую часть статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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