2020-06-09T17:26:30+03:00
Происшествия

"Здание оцепили, боясь самосуда": Что происходит возле дома Ефремова

После ДТП, которое артист устроил в состоянии опьянения, у него побывало три скорых [видеотрансляция]
Анастасия ВАРДАНЯН
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У пятиэтажки на Караменском переулке, что в 3 км от Кремля, с самого утра толпа журналистов. Ждут, когда актёра Михаила Ефремова повезут в полицию.У пятиэтажки на Караменском переулке, что в 3 км от Кремля, с самого утра толпа журналистов. Ждут, когда актёра Михаила Ефремова повезут в полицию.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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У пятиэтажки на Караменском переулке, что в 3 км от Кремля, с самого утра толпа журналистов. Ждут, когда актёра Михаила Ефремова повезут в полицию. За пять часов в квартире народного артиста побывали три скорых. Последняя уехала в 15.30.

- Как себя чувствует Михаил Олегович? - спрашиваю.

- Без комментариев! - отрубили медики.

Здержание Михаила Ефремова.Актер Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде, устроил смертельное ДТП в центре Москвы

В четвёртом часу дня у дома появились автомобили полиции. Здание оцепили. Зачем?

- Чтобы не устроили самосуд, - объяснил полицейский в противоковидной маске.

Но родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова так и не появились. Да и не до разборок им. С утра сыновья и жена приехали в Москву из Рязани, чтобы забрать тело мужчины из морга.

Напомним, пьяный актёр Михаил Ефремов, вечером 8 июня, выехал на встречную полосу на своём джипе и протаранил легковушку службы доставки деликатесов. 58-летний водитель спустя несколько часов погиб в больнице. Народному артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым

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ИСТОЧНИК KP.RU

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