"Здание оцепили, боясь самосуда": Что происходит возле дома Ефремова
У пятиэтажки на Караменском переулке, что в 3 км от Кремля, с самого утра толпа журналистов. Ждут, когда актёра Михаила Ефремова повезут в полицию. За пять часов в квартире народного артиста побывали три скорых. Последняя уехала в 15.30.
- Как себя чувствует Михаил Олегович? - спрашиваю.
- Без комментариев! - отрубили медики.
Здержание Михаила Ефремова.Актер Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде, устроил смертельное ДТП в центре Москвы
В четвёртом часу дня у дома появились автомобили полиции. Здание оцепили. Зачем?
- Чтобы не устроили самосуд, - объяснил полицейский в противоковидной маске.
Но родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова так и не появились. Да и не до разборок им. С утра сыновья и жена приехали в Москву из Рязани, чтобы забрать тело мужчины из морга.
Напомним, пьяный актёр Михаил Ефремов, вечером 8 июня, выехал на встречную полосу на своём джипе и протаранил легковушку службы доставки деликатесов. 58-летний водитель спустя несколько часов погиб в больнице. Народному артисту грозит до 12 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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