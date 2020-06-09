Закрыл маской все лицо: Михаила Ефремова увезли на допрос
Мой дом, моя крепость, видимо, так решил актер Михаил Ефремов, которого полиция после кровавого ДТП отпустила домой. Видимо, отсыпаться. Напомним, 8 июня, пьяный актер на своём джипе выехал на встречку и протаранил отечественное авто службы доставки деликатесов. 58-летний водитель Сергей Захаров погиб.
Сколько будет отсыпаться народный артист с самого утра гадали журналисты, которые собрались у дома в элитном районе, всего в 3 км от Кремля. Обычно в таких случаях виновников ДТП допрашивают в полиции, а потом везут в суд. Но с Ефремовым получилось иначе. За семь часов в его квартире побывали четыре бригады скорой помощи. А для пущей важности здание оцепили.
В 15.30 от монтажки отъехала последняя скорая. В 16.20 у подъезда появились следователи. Следом за ним вышел актёр. Михаил Ефремов был в маске и спортивной кофте с капюшоном.
Актёр молча сел в авто следователей и уехал на допрос.
Напомним, пьяный актёр Михаил Ефремов, вечером 8 июня, выехал на встречную полосу на своём джипе и протаранил легковушку службы доставки деликатесов. 58-летний водитель спустя несколько часов погиб в больнице. Народному артисту грозит до 12 лет тюрьмы.
Михаила Ефремова забрали в полицию из его квартиры.
Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым
КСТАТИ
"Здание оцепили, боясь самосуда": Что происходит возле дома Ефремова
После ДТП, которое артист устроил в состоянии опьянения, у него побывало три скорых (подробности)
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Все узнаете со временем»: жена Михаила Ефремова не может говорить о смертельной аварии
Родные популярного актера, который вечером 8 июня устроил аварию, убиты случившейся трагедией (подробности)
"Все, это конец": раскаявшийся Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать" после смертельного ДТП
Актер Иван Стебунов рассказал kp.ru подробности рокового вечера (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»