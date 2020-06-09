Закрыл маской все лицо: Михаила Ефремова увезли на допрос

Мой дом, моя крепость, видимо, так решил актер Михаил Ефремов, которого полиция после кровавого ДТП отпустила домой. Видимо, отсыпаться. Напомним, 8 июня, пьяный актер на своём джипе выехал на встречку и протаранил отечественное авто службы доставки деликатесов. 58-летний водитель Сергей Захаров погиб.

Сколько будет отсыпаться народный артист с самого утра гадали журналисты, которые собрались у дома в элитном районе, всего в 3 км от Кремля. Обычно в таких случаях виновников ДТП допрашивают в полиции, а потом везут в суд. Но с Ефремовым получилось иначе. За семь часов в его квартире побывали четыре бригады скорой помощи. А для пущей важности здание оцепили.

В 15.30 от монтажки отъехала последняя скорая. В 16.20 у подъезда появились следователи. Следом за ним вышел актёр. Михаил Ефремов был в маске и спортивной кофте с капюшоном.

Актёр молча сел в авто следователей и уехал на допрос.

Напомним, пьяный актёр Михаил Ефремов, вечером 8 июня, выехал на встречную полосу на своём джипе и протаранил легковушку службы доставки деликатесов. 58-летний водитель спустя несколько часов погиб в больнице. Народному артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784027" frameborder="0"></iframe> Михаила Ефремова забрали в полицию из его квартиры.

Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым

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