"Махали красным нижним бельем": дочь-гендерквир Михаила Ефремова высмеяла девиц под окнами отца

После смертельного ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, тяжелее всего приходится его дочери-гендерквиру Анне Марии. 19-летняя девушка вынуждена отбиваться от пользователей соцсетей, а также от настойчивых предложений Андрея Малахова.

Михаил Ефремов был неоднократно женат. Отец шестерых детей не только заботится о своих наследниках, но и помогает бывшим возлюбленным. Особенно плачевная ситуация сложилась с четвертой супругой артиста. 48-летняя Ксения Качалина все больше спивается и ведет затворнический образ жизни. Ефремов в обмен на содержание был вынужден забрать у четвертой жены их общую дочь Анну Марию.

Она родилась в 2000 году и до дести лет жила с матерью. Из-за того что родительница злоупотребляет спиртным, у ребенка возникли психологические травмы. Дочь Ефремова и Качалиной до сих пор с ужасом вспоминает пережитое. Девушка плохо спит, тревожна. "Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны. Я именно такой персоной себя и считаю. Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском", - заявляла она.

Теперь же в соцсетях Анна Мария практически постоянно комментирует происходящее с ее отцом. "За прошедшие дни мне написало пять братьев Захарова. Либо у них действительно плодовитая семья, все из которой любят вести Инстаграм без фото и аватарок, либо меня пытаются ... Ваши варианты?", - спросила подписчиков девушка о попытке возможных родственников погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.

Она переживает за отца, который в настоящее время находится в своей квартире, отбывая домашний арест. Несколько часов назад появились слухи о том, что он, якобы, нарушил правила наказания.

"Единственное, что я знаю про моего отца - он человек честный. И давить ни на кого не будет... У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме вотсаппа. То, что он появился в Телеграме, говорит о том, что сейчас его телефон в руках его менеджера или жены", - написала Анна Мария в блоге.

Она также высмеяла девиц, которые стоят под окнами родителя: "Девушки признавались в любви под окнами дома и махали красным нижним бельем. Не хочу обидеть этих девушек, но вы видели моего батю?.. Или вы слепые и вам плевать, кого и как?".

Дочь актера переживает за всех его жен: "Очень люблю всех матерей моих братьев и сестер - Женя, Ася и Соня - респект". Как известно, Ася Воробьева - вторая жена Михаила Олеговича, мать Никиты Ефремов.Третья жена - Евгения Добровольская. Она родила актеру сына Николая. Пятая жена - Софья Кругликова воспитывает дочерей Веру и Надежд, а также сына Бориса.

Но больше всего Анна Мария поражается тому, что Андрей Малахов обвинил ее в безответственном поведении родителей. Девушка посмотрела выпуск шоу "Прямой эфир". "И после этого твои журналисты и корреспонденты еще имеют наглость стучаться в мою дверь и звать меня к тебе на программу?", - возмущается звездная наследница.

Напомним, 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Полиция задержала актера. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

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