Самые высокие пенсии в России: Космонавты получают в пять раз больше, чем народные артисты

В России почти 50 миллионов пенсионеров. Большинство из них получают страховые пенсии. Раньше их называли трудовыми. Они определяются исходя из накопленных пенсионных баллов. Но есть и отдельные категории: военные, госслужащие, судьи. Там идет процент от оклада. А есть элитные – те, кто получает сверхвысокие пенсии. Кем лучше работать, чтобы в будущем получать высокую пенсию? «Комсомолка» составила рейтинг самых хлебных профессий и должностей.

СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

В 2020 году зарплата главы государства Владимира Путина составляет 773 тысячи рублей. Когда он закончит работу на своем посту, то сможет получать 75% от этого уровня. То есть 580 тысяч рублей. Сейчас президент получает только военную пенсию (ее размер не оглашается). А заявление на получение гражданской пенсии в Пенсионный фонд он не подавал. Для сравнения, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев получает больше 800 тысяч рублей в месяц. Это 40 минимальных размеров оплаты труда в Москве. Так прописано в законе, принятом еще в начале девяностых.

ПОРАБОТАТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

Оклад главы правительства тоже немаленький. В 2020 году он составляет 620 тысяч рублей. Если человек проработает на этом посту от года до трех лет, то имеет право получать 55% от средней зарплаты. А если больше трех лет – 75%. В деньгах это 465 тысяч рублей. Именно столько будет получать Дмитрий Медведев, когда выйдет на пенсию в 65 лет.

465 тысяч рублей будет получать Дмитрий МедведевФото: REUTERS

СЛЕТАТЬ В КОСМОС

Несмотря на почти 60-летнюю историю нашей космической Одиссеи, людей, побывавших на орбите, у нас до сих пор чуть больше сотни. Пенсию космонавтам назначают после 25 лет выслуги. На начальном этапе она составит 55% от заработка. А если человек не прекратил работу, то через десять лет она может вырасти до 85%. По данным Центра подготовки космонавтов на 2019 год, средняя зарплата членов отряда составляла 170 тысяч рублей, а самых опытных – 300 тысяч. Таким образом, их пенсия в будущем составит от 165 до 255 тысяч рублей в месяц.

СУДИТЬ И НЕ СУДИМЫМ БЫТЬ

Судьи различной категории получают от 70 до 250 тысяч рублей. В теории такая сумма должна делать судью неподкупным. На зарплату влияют должность, класс, выслуга лет, регион работы и ученые звания. Пенсия рассчитывается, исходя из той зарплаты, которую получает действующий судья такой же категории. При стаже больше 25 лет (но до достижения пенсионного возраста) - это 50% от оклада. А при выходе на заслуженный отдых по старости – 80%. Таким образом судейская пенсия составляет от 35 до 200 тысяч рублей в месяц.

ВОЗГЛАВИТЬ РЕГИОН

Интересный ход в 2018 году придумали власти некоторых регионов. Они сами подняли себе пенсии. К примеру, депутаты Камчатки приняли закон, по которому увеличили себе, любимым, региональные надбавки к пенсиям. В итоге пенсии высших чиновников региона (включая губернатора) выросли более чем вдвое – до 100 – 150 тысяч рублей в месяц. Удобство ситуации состояло в том, что средства шли из регионального бюджета. То есть согласовывать реформу с федеральными властями не пришлось. Чиновников абсолютно не смутило, что бюджет Камчатки, несмотря на все ее богатства, до сих пор дефицитный.

СОВЕРШИТЬ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК

Но не обычный, а тот, который будет признан на государственном уровне. Звание Героя России получают в среднем 10 – 15 человек в год. Для этого нужно, например, посадить самолет в кукурузном поле, как это сделали Дамир Юсупов и Георгий Мурзин в августе 2019 года. Или провести успешные спецоперации в Сирии, как генералы Сергей Рудской и Андрей Сердюков, получившие звания в начале этого года. Сумма – 65,6 тыс. рублей в месяц. Если человек живет в Москве, то столичные власти добавляют еще 25 тысяч. При этом выплаты Героям РФ назначаются сразу, вне зависимости от возраста. Так что это скорее не пенсия, а пожизненный пассивный доход.

РУКОВОДИТЬ МИНИСТЕРСТВОМ

У рядовых министров пенсии сильно ниже, чем у первых лиц государства. Расчет у них идет не от официальной зарплаты, а от денежного вознаграждения. Оно составляет всего 85 тысяч рублей в месяц. Да и требования к стажу чуть выше, чем у главы Кабмина. Чтобы получить доплату в 55%, нужно проработать три года, а чтобы 75% - больше шести лет. В рублях это 46,6 и 63,6 тысячи рублей в месяц соответственно.

ИЗБРАТЬСЯ ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ

В 2018 году спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин решил расставить все точки над i в теме депутатских пенсий. Он уточнил, что депутаты хоть и зарабатывают по 400 тысяч рублей в месяц, но пенсия у них рассчитывается от того же денежного вознаграждения, которое получают и министры. Отличаются лишь сроки. Они немного длиннее. Получать 46,6 тысячи рублей можно при стаже работы депутатом больше пяти лет, а 63,6 тысячи – больше 10 лет.

Депутаты хоть и зарабатывают по 400 тысяч рублей в месяц, но пенсия у них рассчитывается от денежного вознагражденияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РАЗВЛЕКАТЬ НАРОД

После выхода на пенсию народные и заслуженные артисты России получают прибавку в 30 тысяч рублей. Но только в том случае, если прописаны в Москве. Из федеральных надбавок есть только выплаты за Кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». По ним добавляется еще от 18,5 до 23 тысяч в месяц. В среднем пенсия известного артиста составляет 40 – 70 тысяч рублей.

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Военные пенсии сейчас превышают гражданские. Их резко повысили около 10 лет назад. Но с тех пор не увеличивали. Пенсия по выслуге лет составляет 50% от денежного довольствия. Ее можно получить через 20 лет службы. А если продолжать служить и дальше, то каждый год будет прибавляться еще по 3%. Максимум, который можно получать, - 85%. Но тут тоже нюансы. Денежное довольствие в силовых структурах небольшое. Даже генералы получают 60 – 70 тысяч рублей в месяц, а младшие офицеры – 20 – 30 тысяч. Плюс действует понижающий коэффициент. В итоге средняя военная пенсия в 2018 году составляла 26 тысяч рублей. Размер зависит от должности, звания и выслуги лет и колеблется от 20 до 40 тысяч рублей.

СЛУЖИТЬ ГОСУДАРСТВУ

У госслужащих (то есть сотрудников федеральных и региональных органов власти) пенсия тоже зависит от оклада. И процент замещения приличный. При стаже в 17 лет полагается 45% от оклада. А если отработать еще 10 лет, то 75%. Правда, есть нюанс.

Во-первых, чтобы получать такую пенсию, нужно выйти на пенсию именно с госслужбы. Если уйти раньше, то назначат обычную страховую пенсию. Во-вторых, пенсионный возраст для чиновников сейчас выше, чем для всех остальных. То есть ждать придется дольше. В-третьих, оклады госслужащих, как правило, небольшие. Поэтому многим выгоднее уходить на пенсию по обычным правилам. То есть использовать для расчета пенсионные баллы, а не коэффициент замещения. Исключение – высокопоставленные чиновники.

Наглядно.

ЗА ЧТО ЕЩЕ ДОБАВЛЯЮТ

Есть еще много различных коэффициентов и нюансов, которые могут влиять на размер пенсии. Вот основные: - Военные могут получать сразу две пенсии, если отработали еще и на гражданке. При минимально необходимом стаже в 20 лет это вполне возможно.

- Более высокую пенсию получают те, кто живет в суровых условиях Севера или прожил там 15 – 20 лет. Это дает прибавку в 30 – 50%.

- Надбавки начисляют за инвалидность той или иной степени. Это касается всех категорий граждан.

- Повышающий коэффициент положен тем, кто специально отложит выход на заслуженный отдых. Если обратиться в Пенсионный фонд только через пять лет после наступления пенсионного возраста, доход от государства вырастет в полтора раза. - Доплачивают и тем, кто достиг 80-летия. Им вдвое увеличивают фиксированную выплату. То есть пенсия вырастает на 5700 рублей.

Примечание:

На общий размер пенсии в России влияет очень много факторов. У каждого человека индивидуальный опыт работы и список заслуг. Есть социальные и региональные доплаты, надбавки, указанные в специальных законах, корпоративны пенсии, которые платят своим сотрудникам крупные компании. Многие из начислений суммируются между собой. Одно можно сказать точно. Высокая пенсия обычно у тех, кто много работал, много получал, занимал высокую должность и живет в крупном городе или богатом регионе.

ВОПРОС — РЕБРОМ Почему чиновники и военные так много получают?

Татьяна Омельчук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ):

- Есть несколько причин, почему пенсии военным и госслужащим считаются по-другому. Во-первых, специфика работы. У них ответственная работа и, по сути, ненормированный рабочий день, за который, в отличие от сотрудников госкомпаний, им ничего не доплачивают. Во-вторых, традиция. Эти законы почти не меняли с советского времени. В-третьих, желание оставить на службе более опытных сотрудников. Привязка к выслуге лет стимулирует людей не уходить с работы.

В России почти 50 млн пенсионеров.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СПРАВКА «КП» А как — у обычных людей?

Большинство пенсионеров в России получают обычную страховую пенсию. С 2015 года ее размер определяет новая пенсионная формула. Она переводит нашу официальную зарплату в пенсионные баллы. А при выходе на пенсию они будут конвертированы в рубли. Суть проста - чем больше человек работает и чем больше получает, тем выше у него будет пенсия в будущем. Формула состоит из двух частей:

- Фиксированная выплата (5686,25 рубля); - Число пенсионных баллов, умноженное на их стоимость (93 рубля). К примеру, если к моменту выхода на пенсию человек накопил 100 пенсионных баллов, то его пенсия составит 5686,25 + 9300 рублей = 14 986 рублей. В 2020 году можно заработать 9,57 баллов, а с 2021 года максимальная сумма увеличится до 10 баллов. Если округлить, то сейчас один балл дается за «белый» доход в 10 тысяч рублей в месяц. При заработке в 30 тысяч рублей в месяц (360 тысяч в год), удастся заработать 3 балла. А при зарплате в 100 тысяч – 10 баллов. Это потолок. Даже если человек получает миллион, выше пенсия у него не станет.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Узнать, какой у вас стаж и сколько баллов вы накопили, можно на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина». Для этого нужно зайти туда, используя логин и пароль от портала госуслуг. Вся информация будет в разделе «Получить сведения о сформированных пенсионных правах». Там же есть калькулятор для расчета будущей пенсии.

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