2020-07-08T16:07:22+03:00
Звезды

"Карантин фигуру подпортил": Наташа Королева в купальнике не решилась показать себя в полный рост

47-летняя певица спасается от жары в собственном бассейне
Ольга ЛИБГАРДТ
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Изнывающая от жары в своем подмосковном поместье Наташа Королева спасается водными процедурамиИзнывающая от жары в своем подмосковном поместье Наташа Королева спасается водными процедурамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Наташа Королева на называет себя "ягодкой". 47-летняя певица старается поддерживать себя в форме - она тщательно следит за питанием. Однако за время карантина из-за пандемии коронавируса знаменитость набрала лишний вес, о чем жаловалась поклонникам. А на днях показала фигуру в мини-бикини.

Изнывающая от жары в своем подмосковном поместье Наташа Королева спасается водными процедурами в надувном бассейне. Звезда записала видео для поклонников, в котором кокетливо рассказала поклонника о своих буднях. Певица позирует в купальнике и шляпе. Выглядит супруга Сергея Глушко очень аппетитно.

"Посмотрите на мою челку. Стильная, да? Только каждое утро уходит полчаса на ее укладывание. Зато смотрите как выгляжу. Прямо помолодела!", - обратилась к подписчикам Наташа.

Правда, поклонники обратили большее внимание на пышное декольте Королевой, которое еле помещалось в верхнюю часть бикини. Многие заметили, что Наташа располнела и, видимо, поэтому не решилась показать себя в купальнике в полный рост.

Недавно артистка жаловалась, что поправилась на несколько килограммов. "Карантин фигуру подпортил. Плюс четыре килограмма! А как у вас с третьей складкой на животе?", - иронизировала звезда.

К слову, добровольно Наташа не хочет отказываться от "вкусняшек". Но Тарзан ей не дает съесть лишнего. "Это ужасно, правда! Клянусь! Иногда бывает, сидишь и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: «Положи на место!» И все! Аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко!", - делилась знаменитость.

К слову, вот уже много лет вокалистка пробует самые разные методики поддержания фигуры в тонусе. "Последние годы вся моя жизнь - борьба с лишними килограммами. А что поделаешь: с возрастом хорошая фигура требует больших усилий", - рассказывала исполнительница.

Наташа давно отказалась от молочных продуктов, колбас и сосисок. Летом она предпочитает фрукты и овощи, мясо курицы и рыбу. А рано утром ест бездрожжевой хлеб со сливочным маслом.

Наташа Королевой в эффектном бикини спасается от жары в собственном бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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