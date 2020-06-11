"Лежала трупиком": Наташа Королева откровенно рассказала о своем горе

Наташа Королева много лет счастлива в браке с Сергеем Глушко. Супруги воспитывают единственного сына Архипау. Однако всегда мечтали о втором ребенке. Но этому не суждено было исполниться. На фоне жуткого стресса артистка потеряла ребенка, когда была на ранних сроках беременности. Это произошло пять лет назад, однако пережитое горе не отпускает звезду.

Наташа Королева несколько лет пыталась подарить Тарзану второго ребенка. В 2015 году певица забеременела. Однако тогда же разразился скандал вокруг интимных фото пары. У Королевой случился нервный срыв и выкидыш. Артистка была на третьем месяце и еле пережила страшное горе.

"Суицидных мыслей не возникало. Я просто лежала трупиком на кровати, и у меня текли слезы. Нашла в себе силы жить дальше благодаря другу-психотерапевту. Я медитировала, слушала музыку, созерцала красоту, не смотрела телевизор и тем более не читала новости. Я поехала в красивые места", - рассказала звезда в эфире YouTube-шоу "Люкс ФМ".

Королева также отметила, что в подобной ситуации тотального горя нельзя искать утешения в бутылке. По ее словам, в горе человек мегауязвим от того, что ничего не может сделать.

"Ни в коем случае в этот момент, когда вы понимаете, что мир просто рухнул, не прибегать ни к алкогольным напиткам, ни к наркотическим средствам. Даже если у вас появилась мысль налить себе стаканчик - сразу забудьте. Человек легко подсаживается на ту гадость, которая потом делает из нас нелюдей", - предупреждает артистка.

Напомним, Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко угодили в громкий скандал в 2015 году. Интимные фото, на которых были запечатлены певица и стриптизер, оказались достоянием общественности. Звезд тогда даже обвинили в распространении порнографии. "Муж потерял телефон, хотя, мне кажется, что украли. Нашли такое… Это были фотографии, предназначенные сугубо для нашей пары. К себе в спальню я пускать не собиралась, а здесь в нее вторглись некрасиво, грязно. Когда украли телефон, начали нас шантажировать", - делилась сокровенным артистка в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". Звездную пару стали травить злопыхатели. Дошло до того, что певицу даже предлагали лишить звания заслуженной артистки якобы за разврат.