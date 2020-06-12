"Отстаньте, я не Наташа!": сравнения с Королевой довели молодую жену Игоря Николаева

Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Артистка на 22 года младше композитора. Она стала его третьей женой. Большая разница в возрасте их не смущает. Пара воспитывает дочь Веронику. Вот только есть одно "но". Молодая жена музыканта ужасно устала от сравнений с Наташей Королевой.

Игорь Николаев прожил в браке с Наташей Королевой девять лет. Детьми они не обзавелись. В 2010 году композитор женился на Юле Проскуряковой.

Вот уже много лет Юлия слышит упреки в свой адрес, связанные с тем, что она якобы не так хороша, как Королева. Читать подобные высказывания любой женщине очень обидно. Неудивительно, что у молодой супруги Николаева такие сравнения вызывают раздражение и злость.

"Ну вы же жена такого человека.. так то уж позориться зачем? Нет таланта как творческого человека... Будьте уж на своем месте... Мы скучаем по Игорю - композитору, с вами он не написал ни одного шлягера. А ведь он наш маэстро, подарить дочу - это классно. Но на это полстраны способны. А вот быть музой, как Наташа Королева... Не дано вам, не надо, Юль, делать то, что не умеете", - написала одна из поклонниц.

uliaveronika Если кто-то хочет - танцуйте

Проскурякову эти слова задели за живое. Она в очередной раз обратилась к публике прекратить травлю. По ее словам, у нее больше нет сил читать подобное - она чувствует на себе огромное давление.

"Вы можете от меня отстать, пожалуйста! Отстаньте, а! Я не Наташа, ею не буду и быть не хочу. У нее есть своя страница пишите туда. Есть много ностальгических видео, их можно смотреть, сколько хотите! Я проживаю свою жизнь. Живу так, как мне хочется. Не нуждаюсь ни в чьих советах и оценках, правда", - сорвалась доведенная до предела Проскурякова.

Стоит отметить, что сама Наташа Королева не раз признавалась, что очень сильно любила Игоря Николаева. По словам артистки, разрыв с ним дался ей тяжело. Супруги прожили вместе десять лет. Игорю после расставания с любимой досталась квартира в Майами, а Наташе - дом в Крекшино. Через два года после разрыва с первым мужем она вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал стриптизер Сергей Глушко. В этом браке вокалистка родила своего единственного ребенка - сына Архипа.