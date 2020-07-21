"Стеснение пропало": Агата Муцениеце свела с ума праздничным декольте

Вторые сутки поклонники обсуждают первый выход в свет Агаты Муцениеце после развода с Павлом Прилучным. Актриса блистала на красной дорожке кинофестиваля в Нижнем Новгороде и поразила публику откровенными нарядами.

"Горький fest" собрал множество звезд отечественного кинематографа. Среди гостей на красной дорожке блистала и 31-летняя Агата Муцениеце. Это ее первый выход в свет после развода с Павлом Прилучным. Бывшая жена звезды "Мажора" буквально сразила наповал своими нарядами, каждый из которых был откровеннее предыдущего.

agataagata А этот образ стал моим любимым!

Сначала Агата появилась в белом искрящемся платье в пол. Наряд подчеркнул все изгибы ее фигуры. Вечернее платье с глубокими вырезами по бокам притягивал взоры мужчин. "Этот образ стал моим любимым! Первый выход после всех событий. Невероятное платье", - написала актриса в блоге.

Позже знаменитость сменила наряд, надев гороховое платье с глубоким декольте и бахромой. "Спасибо фестивалю за неповторимую атмосферу творчества. Спасибо Нижний Новгород за вашу любовь! Я давно так не улыбалась", - гласит подпись к эффектному кадру.

agataagata Я давно так не улыбалась

Многие отметили, что выглядит Агата потрясающе. "Невероятная красотка", "Очень красивая!", "Шикарная", "Агата, выглядите сногсшибательно! Развод вам пошел на пользу", "О, Господи, какая она красивая. Да если бы я был на месте Павла, я бы никогда не бросил Агату", "Стеснение пропало, так и надо Павлу", "Вот это декольте! С ума можно сойти", "Агата, вы выглядите сногсшибательно!", "Красота неземная", "Вот это декольте", "Как вы похудели", "Восторг и нет слов", - пишут фолловеры.

Напомним, 15 июня 2020 года суд расторг брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала "Закрытая школа". В августе 2011 года они тайно сыграли свадьбу. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а через два года на свет появилась дочь Мия. Беременность отразилась на фигуре актрисы: к первым родам она поправилась на 20 кг, ко вторым - на 17. Чтобы прийти в форму, звезда соблюдала диету. Она отказалась от газировки и фастфуда, начала есть маленькими порциями. Основа рациона - белок. В итоге Муцениеце быстро избавилась от лишнего веса.