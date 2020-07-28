2020-07-28T21:17:27+03:00
Звезды

Умер бывший муж певицы Наргиз

Композитор Руслан Шарипов скончался после инсульта
Ольга ЛИБГАРДТ
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Умер бывший муж певицы Наргиз Закировой.Умер бывший муж певицы Наргиз Закировой.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Умер бывший муж певицы Наргиз Закировой. Композитор Руслан Шарипов скончался на 55-м году жизни. Музыкант скончался в результате инсульта.

Бывший муж певицы Наргиз Закировой скончался днем, 28 июля, передает Sputnik. Сначала прошли слухи, что причиной смерти заслуженного артиста Узбекистана стал коронавирус. "Он не умер от коронавируса. Руслан скончался от инсульта", - рассказали в окружении Руслана Шарипова.

Два года назад композитор признавался, что у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. В частности у композитора диагностировали повышенное глазное давление, которое могло привести к слепоте. Он был создателем таких популярных в Узбекистане групп, как "Байт" и "Балалар".

Напомним, Шарипов был первым мужем бывшей подопечной Максима Фадеева. Его брак с Наргиз просуществовал недолго. Композитор изменил супруге, когда она была беременной и лежала в больнице на обследовании.

Композитор Руслан Шарипов скончался после инсульта. Фото: скрин с видео, youtube Milliy TV

Композитор Руслан Шарипов скончался после инсульта. Фото: скрин с видео, youtube Milliy TV

По словам музыканта, именно долгая разлука толкнула его на грех. Тот мимолетный роман стоил ему не только супружеской жизни, но и общения с дочерью. Певица навсегда увезла маленькую Сабину от отца. "Наргиз родилась в год Собаки, она однолюб. Если она полюбила, то полюбила, потом подкатывать бесполезно", - вспоминал он в одном из интервью.

В свою очередь, артистка рассказывала, что измена мужа стала для нее большим ударом. "Этот человек меня предал. Причем предал, когда я была на седьмом месяце беременности. Это меня сломало. Тогда я пообещала себе, что не буду ни с кем, пока не полюблю по-настоящему", - откровенничала певица.

У Наргиз также есть дочь Лейла от брака с итальянцем Филиппом Бальзано и сын, который родился от Ернура Канайбекова. Сейчас женщина счастлива в новых отношениях, имя возлюбленного она скрывает. "Я счастлива в любви. Нет, это не поклонник. Это любимый мужчина, с которым я живу уже пять лет. Может, когда-нибудь я вам его покажу. Не люблю афишировать личную жизнь, но я очень счастлива", - призналась вокалистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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