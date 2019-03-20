Последняя любовь Юлии Началовой: что известно о красавце-судье, c которым певица мечтала создать семью и родить сына

Поверить в неожиданную и необъяснимую смерть Юлии Началовой поклонники не могут до сих пор. Ей было всего 38, растила 12-летнюю дочку — вся жизнь впереди. Тем более, что после любовных неудач у артистки наконец наметилась белая полоса. Первый раз певица вышла замуж 19-летней девчонкой за коллегу по цеху — участника группы «Премьер-Министр» Дмитрия Ланского. Они были очень красивой парой, но муж к браку оказался не готов. Через три года, устав от измен, Началова подала на развод. Во втором браке с футболистом Евгением Алдониным родила дочку, но и этот союз был недолгим. С хоккеистом Александром Фроловым жили уже без штампа в паспорте, и тоже разошлись. Два года подряд на всех тусовках певица появлялась в гордом одиночестве, на вопросы об отношениях отшучивалась названием своей самой известной песни — мол, пока «героя своего романа» не встретила, но жизнь длинная…

ПОЗНАКОМИЛА ЛЮБИМОГО С ДОЧКОЙ

И вот прошлым летом на красную дорожку музыкальной премии Началова наконец пришла под руку с брутальным белозубым красавцем. Поначалу кавалера представляла без подробностей: «Вячеслав». Вскоре их стали все чаще видеть вместе, и не только на светских раутах: Юля делилась в соцсетях счастливыми фото, раздавала интервью.

- Слава из сферы правозащитников, он судья, - признавалась журналистам влюбленная певица. - Я иногда задаю ему вопросы, которые меня интересуют по работе - приятно поговорить с умным человеком! Спортивная тема в моей жизни закончилась: у каждого спортсмена в жизни свои цели, своя карьера. А сейчас у нас все по-другому. Любимый мужчина уже познакомился с моей дочерью, и даже с бывшим мужем (речь об Алдонине. - Прим.авт). Они не то чтобы дружат, но хорошо друг к другу относятся. Единственное, со свадьбой мы пока не торопимся, надо проверить чувства. Хотя я хочу семью и еще одного ребенка — на этот раз мальчика.

А уже осенью поклонники заметили, что фотографии пары перестали мелькать в инстаграме певицы. Прошел слух, что с судьей Юля все-таки рассталась. Так это или нет, неизвестно, но на днях Вячеслав появился в телеэфире, посвященном памяти Началовой. Представили его как бойфренда звезды, правда, мужчина был немногословен.

- Я следил за каждым словом врачей о ее состоянии, мы с Юлиными родителями себя обнадеживали, - скомканно поделился судья. - Надеялись, что она поправится. Это какой-то неудачный финал, в который до сих пор невозможно поверить...

КВАРТИРА РАЗДОРА

Однако, еще при жизни звезды ходил слух, что никакой любви в этих отношениях нет, один расчет. Дело в том, что последнее время у Началовой тянулась неприятная судебная тяжба с хоккеистом Александром Фроловым.

- Хотя они не состояли в браке, при расставании встал имущественный вопрос, - на условиях анонимности рассказала «КП» знакомая артистки. - Началова и Фролов жили в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера». Эта большая четырехкомнатная квартира, квадратов 170, досталась Юле от бывшего мужа Евгения Алдонина. Но в 2015 году Юля и Александр зачем-то договорились, что владеть жильем будут в равных долях. Зачем это надо было хоккеисту, который в год зарабатывал миллион евро, непонятно. Возможно, Юля нуждалась в деньгах — она тогда сотрудничала с голливудским композитором, раскручивала свой проект.

По одной из версий, пара заключила договор купли-продажи, и гражданский супруг выдал артистке 20 миллионов рублей. Сделку закрепили распиской о получении денег. А после расставания Началова подала в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным. говорила, что никаких денег не получала, а бумаги подписала в невменяемом состоянии. Бывшие партнеры погрязли в нервотрепках и судебных разбирательствах. А потом дело из Москвы якобы по просьбе певицы передали на рассмотрение в Нижний Новгород. Недоброжелатели зашептались: это не случайно, ведь новый избранник Юли — судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря. А значит, там у артистки были все шансы выиграть дело и отстоять жилье.

Юлия Началова и Вячеслав Кудря.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЛЮБИТЕЛЬ ИНОМАРОК И ШУМНЫХ ВЕЧЕРИНОК

Пообщаться с судьей «КП» не удалось, и даже его знакомые наотрез отказались от комментариев. О Вячеславе Кудре вообще известно немного. Кандидат юридических наук, защищался в Москве в 2005-м. В 2012 был принят на работу пресс-секретарем судебного департамента при Верховном суде РФ, а через год переехал в Нижний, где получил должность в облсуде. На сайте ведомства он числится действующим сотрудником, однако никаких дел с весны прошлого года Кудря не вел. Да и в декларациях о доходах сведения о нем почему-то отсутствуют, хотя остальные коллеги отчитываются ежегодно.

- Это добровольная инициатива, судьи не обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе. А личную жизнь мы тем более не комментируем, - отрезали в пресс-службе суда.

Так что заработки Кудри — тайна за семью печатями. Хотя несколько месяцев назад, он заявлял, широко улыбаясь на камеры: «Я человек небедный», а певица намекала: мол, жених подарил ей дорогую иномарку.

Дом в Нижнем Новгороде, в котором живет судья Вячеслав Кудря.Фото: Леся ЛИГОЦКАЯ

Сам Вячеслав ездит на «Мерседесе», живет в элитной новостройке в центре Нижнего Новгорода. На входе картины, на стенах – мозаика, на окнах в подъезде – портьеры. Цены на такое жилье стартуют от 7 миллионов рублей. Просто так попасть в дом невозможно: вход тщательно охраняется, всюду видеонаблюдение. Да и соседи непростые – сплошь банкиры, чиновники, бизнесмены. Однако даже они говорят о Вячеславе Кудре с опаской – все-таки служитель Фемиды.

Автомобиль судьи Вячеслава Кудри.Фото: Леся ЛИГОЦКАЯ

- Вячеслав поселился тут два года назад, - вспоминает один из жильцов. – И поначалу отношения не заладились. Он оказался большим любителем вечеринок, по ночам врубал музыку. На все наши протесты отвечал: «У меня работа нервная, я так отдыхаю». Правда, в последнее время что-то притих – ни тусовок, ни друзей. Да и сам пропал – последний раз его видели пару недель назад. А Юля Началова здесь никогда не появлялась — мы бы заметили.

Тем временем, после смерти Началовой, как отмечают юристы, и квартира, и долги достанутся ее 12-летней дочери. Будет ли хоккеист судиться с девочкой или родителями певицы, пока неизвестно — телефон Фролова не отвечает.

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