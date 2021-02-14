Путин о Навальном: Запад использует его именно сейчас, когда у людей копится раздражение

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуацию вокруг блогера Алексея Навального Запад использует именно сейчас, когда во всем мире и в нашей стране у людей копится раздражение. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в субботу на встрече с руководителями отечественных СМИ.

Глава государства во время беседы с руководителями отечественных СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24», отметил, что оппоненты России всегда, испокон веков, использовали «амбициозных и жаждущих власти» людей в своих собственных целях.

Вот и Навального западные политики решили использовать «именно сейчас – именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов».