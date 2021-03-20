Молодая любовница Михаила Ефремова через суд выбивает деньги за квартиру для их свиданий

Актер Михаил Ефремов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока знаменитый заключенный отбывает срок в белгородской колонии, его близкие привыкают жить без помощи артиста. Не секрет, что Ефремов содержал не только жену и троих детей-подростков, но и старших отпрысков. Поддерживал он и молодую подругу Дарью Белоусову - коллегу по "Современнику", роман с которой вскрылся после смертельного ДТП. Именно Белоусова приезжала на место аварии к невменяемому актеру, и из ее съемной квартиры на следующий день Михаила Олеговича вывели в наручниках.

С той самой квартирой в Казарменном переулке был связан громкий скандал: спустя несколько недель после аварии хозяйка жилья Анна Захерман появилась в эфире ток-шоу с нелицеприятными разоблачениями. Мол, Ефремов с любовницей нанесли ей урон на 365 тысяч рублей: разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки… А кроме того, квартира пропахла чем-то жутким. "Считаю, что они курили что-то вместе", - заявила тогда возмущенная владелица.

Теперь, как оказалось, Белоусова судится с Захерман: в середине января актриса обратилась в Басманный районный суд с иском. Как выяснили репортеры программы "Ты не поверишь", любовница Ефремова требует вернуть 317 тысяч рублей, ведь сразу после ДТП хозяйка выставила ее за порог, разорвав контракт и оставив себе страховой депозит и 177 тысяч рублей за 2,5 месяца проживания. Договор аренды был оформлен на Дарью, но коллеги Михаила Олеговича не сомневаются, что именно он оплачивал съемное жилье молодой подруге. Сейчас, без поддержки знаменитого любовника, 300 тысяч для Белоусовой - большие деньги.

Актриса Дарья Белоусова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Основной доход малоизвестной артистки - зарплата в театре "Современник". Однако, после ареста Ефремова спектаклей в репертуаре его подруги поубавилось. Так, например, артисту не стали искать замену в постановке "Амстердам", где он играл вместе с Белоусовой. Да и в премьерных спектаклях ей тоже не нашлось места... Чтобы хоть как-то заработать, в конце прошлого года Дарья вместе с подругой запустила собственный проект: арт-пространство "Л.И.Ф.Т." (Лицей искусств, фантазии и творчества), где сама преподает актерское и ораторское мастерство. Впрочем, этот бизнес совсем еще молодой, и вряд ли приносит авторам баснословные заработки.

Напомним, Михаил Ефремов отбывает срок в 7,5 лет в колонии Белгородской области после того, как летом прошлого года устроил страшное ДТП на Садовом кольце, в котором погиб сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Адвокаты артиста после первого суда и апелляции все еще надеются на смягчение приговора: в ближайшее время дело Ефремова зайдет на третий круг, то есть будет пересмотрено в кассационной инстанции.

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