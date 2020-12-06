"Развод довел до ручки": еще больше похудевшая Полина Гагарина напугала поклонников

Певица Полина Гагарина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Полина Гагарина в конце ноября 2020 года подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Поклонники полагают, что разрыв со вторым супругом больно ударил по артистке. Дело в том, что в последнее время и без того хрупкая знаменитость еще больше похудела.

Полина Гагарина разместила в блоге снимок, который не на шутку перепугал ее поклонников. Певица позирует в крошечном бикини у бассейна. "В Москве солнце", - подписала она фото.

Встревоженные подписчики стали оставлять комментарии. "Извини, одни кости", "Развод довел до ручки", "Ужас, скелет, анорексия", "Стильная худышка", "Очень худая", "Накормите ее, а то доска уж совсем!", "Полина, ты классная!", "Но такая худоба тебе не идет. Надо килограммов пять набрать и будет вообще супер", "Ой, что-то уж совсем худенькая", - пишут фолловеры.

Кстати, худенькой Полина Гагарина была далеко не всегда. Певица годами вела борьбу с лишними килограммами. Она сильно набрала вес, когда родила первенца. Тогда артистка поправилась до 80 килограммов. Артистка начала худеть, когда полностью изменила свой рацион. Она перешла на дробное питание, стала есть часто и понемногу. Полина исключила из питания все жирное, сладкое и калорийное. Жареные блюда, выпечка, колбаса и прочие мясные полуфабрикаты для нее табу. Артистка не ест красное мясо, предпочитая ему рыбу и морепродукты. В диете Полины много овощей и зелени.

Что касается личной жизни звезды, то Гагарина давно не живет с Дмитрием Исхаковым. Вокалистка требует предоставить ей опеку над дочерью Мией. Девочку исполнительница родила 26 апреля 2017 года. По некоторым данным, 33-летняя артистка не против общения и встреч Исхакова с малышкой. После официального расторжения брака Гагарина собирается подать заявление на раздел имущества. Сейчас у супругов в собственности огромный загородный дом и несколько квартир.