Россию душат санкциями со времен Ивана Грозного

Попыткам Запада заставить нашу страну платить «за отсталость и непохожесть» и каяться «за все грехи» не менее 500 лет! Фото: Евгения ГУСЕВА

Санкции против нашей страны ввели не 6 и даже не 46 лет назад. Оказывается, страны «просвещенного Запада» постоянно пытались проучить и придавить наше государство. Такое вызывающе большое, возмутительно самостоятельное. Причины придумывали самые разные. Причем началось это… полтысячи лет тому назад.

Попытки лишить Россию нужных ей товаров, технологий, мастеров и возможностей торговли предпринимались при Иване IV и Александре II, при Ленине и Сталине, при Хрущеве и Брежневе. Санкции вводили даже при Горбачеве и Ельцине! А уж в последние годы они сыпятся на нас как из самосвала.

Вот взгляните только - «Комсомольская правда» составила список лишь самых громких и удивительных санкций, которыми обкладывали Россию.

По сути, это санкционная война длиной почти в 500 лет.

Лето 1548 г.

Кто ввел: Власти Любека с подачи Ливонского ордена по жалобе Ревельского магистрата.

Причина санкций: Страх руководства ордена, что «Московия ознакомится с военным искусством Запада» и Ливонию постигнут бедствия от оснащенных тайными западными знаниями орд с востока.

Последствия: 123 мастера, завербованные по поручению Ивана Грозного саксонским купцом Шлитте в Европе, были арестованы на территории современных Эстонии и Латвии, прикладные ремесла в России в XVI веке не получили должного развития.

Иван Грозный из-за санкций Ливонского ордена лишился помощи более чем сотни лучших мастеров Европы. Фото: Виктор Васнецов. «Царь Иван Васильевич Грозный». 1897 г.

1570 г.

Кто ввел: Герцог Альба, наместник императора Карла V.

Причина санкций: Всегерманский депутационстаг во Франкфурте испугался отправки в Москву образцов артиллерии.

Последствия: Россия не получила современных видов вооружений, что осложнило военные кампании на рубеже XVI и XVII веков.

1609 - 1618 гг.

Кто ввел: Польша, Литва и Швеция.

Причина санкций: Нежелание того, чтобы Россия развивалась в западном направлении с выходом к Балтийскому морю.

Последствия: Временные потери территорий (от 50 до 100 лет) и выхода к Балтике и долговременные потери в торговле с Европой в первой половине XVII века.

Петр I снял действие шведских санкций сначала под Полтавой, потом «на брегах Невы». Фото: Николай Добровольский. «Здесь будет город заложен». 1880 г.

1856 г.

Кто ввел: Британия, Франция и Турция.

Причина санкций: Поражение России в Крымской войне и нежелание Лондона, чтобы Москва доминировала в южном регионе.

Последствия: Россию лишили флота на Черном море, ее торговлю через Босфор и Дарданеллы контролировали Турция и Британия, что ограничило экспорт российских товаров в Европу и на Ближний Восток (санкции ослаблены после 1860-го).

1919 г.

Кто ввел: Страны Антанты - Британия и Франция, а также США с подачи госсекретаря Лансинга.

Причина санкций: Революция в России и выход ее из Первой мировой войны - с низложением сначала царя, потом Временного правительства и денонсации договоров с Западом.

Последствия: Прекращение поставок продовольствия и товаров первой необходимости в Советскую Россию и снабжение оружием белых армий - противников большевиков (экономическая блокада снята в 1920-м).

Санкциям Запада не менее 500 лет! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

1925 г.

Кто ввел: США, Британия, Франция.

Причина санкций: «Золотая блокада» - обвинения в национализации в СССР иностранной собственности, сворачивание НЭПа, разрыв концессионных соглашений.

Последствия: Отказ торговли за золото, требование от Москвы расплачиваться за продаваемое ей Западом оборудование нефтью, зерном, лесом, а с 1930 года - продажа технологий и оборудования только за зерно. Одним из итогов стал голод 1931 - 1932 годов («золотая блокада» снята в 1934-м).

Декабрь 1939 г.

Кто ввел: Президент США Франклин Рузвельт.

Причина санкций: Советско-финская война (бомбардировки финских городов советской авиацией 30 ноября 1939 года).

Последствия: «Моральное эмбарго» на торговлю с СССР, запрет с 2 декабря 1939-го на поставки или сокращение экспорта в Союз из Америки авиатехники, алюминия, молибдена, авиакеросина (ограничения сняты летом 1941-го после нападения Германии на СССР), страна исключена из Лиги наций.

1948 - 1949 гг.

Кто ввел: США, Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ).

Причина санкций: Начало холодной войны, принятие «доктрины Трумэна» - как противодействие «навязыванию народам мира тоталитарных режимов».

Последствия: Ограничение экспорта стратегических материалов, оборудования, вооружений, а также передовых технологий в СССР и в соцстраны Восточной Европы. Цель - замедление темпов роста в высокотехнологичных отраслях.

Запрет на продажу в СССР труб большого диаметра привел к задержке на год строительства трубопровода «Дружба». Фото: Сапожков И./Фотохроника ТАСС

Осень 1962 г.

Кто ввел: США, Британия.

Причина санкций: Противодействие США поставкам сырья, прежде всего газа, из СССР в Западную Европу.

Последствия: Запрет на продажу в СССР труб большого диаметра привел к задержке на год строительства трубопровода «Дружба» (ограничения сняты через несколько лет под давлением ФРГ).

1974 г.

Кто ввел: США, поправка конгрессменов Джексона и Вэника.

Причина санкций: Решение СССР о том, чтобы потенциальные эмигранты на Запад перед отъездом компенсировали затраты государства на их обучение в советских вузах.

Последствия: Отток квалифицированных кадров за рубеж снизился, но из-за дискриминационных тарифов и сборов в отношении товаров, импортируемых в США из государств с нерыночной экономикой (из СССР и стран СЭВа), Советский Союз потерял миллиарды (поправку отменили в 2012-м).

64 страны объявили бойкот летней Олимпиады-1980 в Москве. Фото: Сергей Метелица /Фотохроника ТАСС/

Февраль 1980 г.

Кто ввел: Президент США Джимми Картер и страны НАТО.

Причина санкций: Ввод войск СССР в Афганистан в декабре 1979-го.

Последствия: Бойкот летней Олимпиады-1980 в Москве 64 странами (заблокированы платежи компаний NBC и Coca Cola) и ответный бойкот Игр-1984 в Лос-Анджелесе. Поддержка США антисоветских сил в Афганистане. Вынужденное увеличение экспорта золота из СССР с 90 до 250 тонн для достройки газопровода в Западную Европу.

1983 г.

Кто ввел: Федеральное управление гражданской авиации США.

Причина санкций: Инцидент с пассажирским лайнером Korean Air, нарушившим 1 сентября воздушное пространство СССР на Дальнем Востоке более чем на 500 км и сбитым нашей ПВО.

Последствия: Блокирование воздушного сообщения США с СССР (в ноябре 1983-го санкции отменены).

Сбитый лайнер Korean Air. Фото: wikimedia.org

Сентябрь 1991 г.

Кто ввел: США, КОКОМ.

Причина санкций: Августовский путч (ГКЧП) в Москве.

Последствия: Запрет с сентября 1991-го на поставки в СССР электронных систем, оптических волокон, средств связи, морской и аэронавигационной техники, реактивных двигателей (ряд ограничений снят после распада Союза).

1998 г.

Кто ввел: США.

Причина санкций: Подозрения в сотрудничестве России с Ираном в ракетной и ядерной областях.

Последствия: В черный список попали 10 российских учреждений, в том числе Балтийский гостехуниверситет, МАИ, Российский химико-технологический университет, «Главкосмос», НИИ «Графит», НПА «Полюс», подразделения НИИ энерготехники (к 2004-му санкции сняты с 5 организаций).

Декабрь 2012 г.

Кто ввел: Конгресс США принимает «акт Магнитского», позже присоединяются Канада и страны НАТО.

Причина санкций: Гибель в СИЗО «Матросская Тишина» юриста фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Последствия: Десяткам чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генпрокуратуры и ФСИН был запрещен въезд в США. Их активы в США и Европе заморожены.

Весна и лето 2014 г.

Кто ввел: США, Канада, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия, Япония.

Причина санкций: Присоединение Крыма к России после референдума в марте 2014-го и начавшийся тогда же конфликт на юго-востоке Украины.

Последствия: Ежегодное расширение санкционного списка предприятий и отдельных лиц - первоначально 11 по списку США и 21 по списку ЕС, платежные системы Visa и MasterCard частично прекратили обслуживание пластиковых карт, выпущенных рядом российских банков. Потери - снижение ВВП России на 0,4% в год (по оценке Ситибанка), резкое снижение уровня взаимодействия России с НАТО и ПАСЕ.

Попытки лишить Россию нужных ей товаров, технологий, мастеров и возможностей торговли предпринимались при Иване IV и Александре II, при Ленине и Сталине, при Хрущеве и Брежневе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Март 2015 г.

Кто ввел: США, Канада, Евросоюз - продление санкций 2014-го.

Причина санкций: Действия России в Крыму, конфликт с Украиной.

Последствия: США ввели санкции против 14 физических лиц, а также в отношении Российского национального коммерческого банка, Евразийского союза молодежи. Плюс продление ЕС введенных ранее санкций против 151 физического и 37 юридических лиц.

Апрель 2015 г.

Кто ввел: Президент США Барак Обама.

Причина санкций: Поводом стало обвинение в кибератаках на ряд важнейших американских структур.

Последствия: Блокирование Минфином США активов подозреваемых в киберпреступлениях лиц и организаций.

Август 2017 г.

Кто ввел: Президент США Дональд Трамп подписывает закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Причина санкций: Подозрения в воздействии на внутренние дела США, в т. ч. на выборы.

Последствия: Финансовые и технологические ограничения для России, Ирана и КНДР.

Август 2018 г.

Кто ввел: США и Евросоюз.

Причина санкций: Подозрения в отравлении в Британии бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочери «Новичком».

Последствия: Запрет на экспорт в Россию авионики, подводных аппаратов, газовых турбин, ряда товаров и технологий для обеспечения безопасности гражданской авиации. Позже ЕС ввел санкции против «физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей». Потери России в 2018-м составили до 6,3 млрд долларов (по оценке Минэкономразвития).

Сентябрь 2019 г.

Кто ввел: Минфин США.

Причина санкций: Поставки топлива военным самолетам, наносившим удары по «оппозиционным вооруженным формированиям» в Сирии. Проще говоря, по террористам.

Последствия: Под санкции попали трое граждан РФ (руководящие сотрудники «Совфрахта») и 5 судов, принадлежащих фирме «Транспетрочарт»: «Судак», «Сиг», «Пассат», «Язь», OT-2077.

Февраль - март 2020 г.

Кто ввел: Минфин США.

Причина санкций: Посредничество при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы от лица режима Мадуро в обход введенных США ограничений.

Последствия: Санкции в отношении Rosneft Trading, S.A. (зарегистрирована в Швейцарии) и TNK Trading International SA (дочерних структур «Роснефти»).

По сути, это санкционная война длиной почти в 500 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Август - октябрь 2020 г.

Кто ввел: Минторг США и Евросоюз.

Причина санкций: «Дело Навального».

Последствия: В черный список США внесены 33-й и 48-й ЦНИИ Минобороны России, Институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) и 6 физических лиц.

Октябрь 2020 г. - январь 2021 г.

Кто ввел: США.

Причина санкций: Строительство газопровода из России в Германию «Северный поток-2».

Последствия: Ограничения к компаниям, занимающимся строительством газопровода и предоставляющим услуги и финансирование судам, участвующим в стройке. В санкционном списке баржа-трубоукладчик «Фортуна», танкер «Максим Горький», компании «КВТ-Рус» и «Рустанкер».

Март 2021 г.

Кто ввел: Президент США Джозеф Байден и страны ЕС.

Причина санкций: Подозрения в «производстве Россией химоружия» (по итогам «отравления» Навального).

Последствия: Под санкции США попали 14 организаций, в том числе 9 в России, а также 7 высоких должностных лиц, под санкции ЕС - 4 главы силовых ведомств России.

P.S. Пролонгация «украинских» санкций Запада против России, введенных в 2014-м, происходят 7 лет подряд.